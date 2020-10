Herbstlichen Strohkranz mit gefilzten bunten Eicheln basteln Stand: 02.10.2020 09:28 Uhr Mit bunter Schurwolle zu filzen ist auch für Anfänger kein Problem. Die Eicheln krönen einen dekorativen Kranz aus Stroh und Blüten.

Für die Eicheln benötigt man nur Schurwolle, Wasser und Seife. Frische oder getrocknete Blüten und bunt gefärbte Blätter sind das weitere Material für den herbstlichen Tischschmuck. Er lässt sich ganz nach Geschmack variieren.

Material und Anleitung für die gefilzten Eicheln

Eicheln mit Fruchtbecher

Merinowolle im Kammzug in unterschiedlichen Farben

Spülmittel, Schüssel mit warmem Wasser

alte Handtücher

Kleber

Die Wolle der Länge nach in vier gleich große Stücke zupfen und jeweils zu einer Kugel aufwickeln. Dabei so fest wie möglich wickeln, ohne dass Risse in der Wolle entstehen. Das Wollkügelchen in der Hand halten und ins warme Spülwasser eintauchen, herausnehmen und vorsichtig in den Handflächen hin und her rollen. Solange wiederholen, bis sich alle Fasern miteinander verbunden haben, dann das überschüssige Wasser aus der Kugel heraus drücken. Das letzte Spülwasser mit Essig versetzen, das gibt den Farben im getrockneten Zustand eine bessere Leuchtkraft. Die Kugeln in einem sauberen Handtuch ausdrücken und trocknen lassen. Die gefilzten und getrockneten Eicheln werden mit Kleber an den Fruchtbechern befestigt.

Zubehör für den Strohkranz

Hopfen, Fette Henne, Heide, Hortensie

Kiefernzapfen, geschlossene Kastanien, gefilzte Eicheln

ein bereits gebundener Strohkranz als Kranzrohling (Floristenbedarf)

Steckkrampen (aus dem Floristenbedarf oder Bastelbedarf-Laden)

Heißkleber

Die Basis bildet ein vorgefertigter Strohkranz. Die herbstlichen Naturmaterialien werden mithilfe von Steckkrampen angebracht. Robustere Materialien, wie zum Beispiel die Kastanien, befestigt man mit Heißkleber. Die Eicheln ergeben, als Sträußchen zusammengebunden, einen wunderschönen farblichen Akzent im Kranz. Sie können aber auch ganz einfach als filigrane Tisch- oder Fensterbrett-Dekoration verwendet werden.

Dieses Thema im Programm: Mein schönes Land TV | 04.10.2020 | 11:30 Uhr