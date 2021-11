Deutsche Weihnachtslieder: Texte zum Mitsingen Stand: 02.11.2021 16:34 Uhr Von "Stille Nacht" bis "O Tannenbaum": An Weihnachten wird in vielen Wohnzimmern gesungen. Die Historie der schönsten deutschen Weihnachtslieder und die Texte zum Nachlesen.

Weihnachtslieder gehören zum Fest wie Tannenbaum und Geschenke. Doch spätestens bei der zweiten Strophe verliert sich der Familiengesang am Heiligen Abend meist in allgemeinem Summen. Die Texte der beliebtesten deutschsprachigen Weihnachtslieder sowie Hintergründe über deren Herkunft.

Das Bekannteste: "Stille Nacht, heilige Nacht"

Das wohl schönste und populärste Weihnachtslied stammt aus Österreich: "Stille Nacht". Am Heiligen Abend des Jahres 1818 soll es in Oberndorf bei Salzburg erstmals im Gottesdienst gesungen worden sein.

Den Text hatte Joseph Mohr zwei Jahre zuvor als Gedicht verfasst. 1818 arbeitete Mohr als Hilfspriester in Oberndorf und bat den Organisten Franz Xaver Gruber darum, das Gedicht zu vertonen. Später wurde "Stille Nacht" in unzählige Sprachen übersetzt und gilt heute als das bekannteste Weihnachtslied weltweit. Von den ursprünglich sechs Strophen werden in der Regel nur die erste, zweite und letzte gesungen.

"Stille Nacht, heilige Nacht" - Liedtext und Noten Stille Nacht, heilige Nacht.

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute, hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh,

schlaf in himmlischer Ruh.



Stille Nacht, heilige Nacht.

Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb' aus deinem göttlichen Mund,

Da uns schlägt die rettende Stund',

Christ, in deiner Geburt,

Christ, in deiner Geburt.



Stille Nacht, heilige Nacht.

Hirten erst kundgemacht,

durch der Engel Halleluja

tönt es laut von fern und nah

Christ, der Retter ist da,

Christ, der Retter ist da.



Das Älteste: "Es ist ein Ros entsprungen"

Bereits in einem katholischen Gesangbuch von 1599 findet sich die Melodie zu "Es ist ein Ros entsprungen" gemeinsam mit zwei Strophen Text. Der Komponist Michael Praetorius baute die Noten, deren Ursprung unbekannt ist, zehn Jahre später zu einem Chorsatz aus.

Der Protestant aus Wolfenbüttel veränderte auch den Text der zweiten Strophe in die bis heute bekannte Form. Von "Es ist ein Ros entsprungen" existieren zahlreiche teils konfessionell geprägte Varianten.

"Es ist ein Ros entsprungen" - Liedtext und Noten Es ist ein Ros entsprungen

aus einer Wurzel zart.

Wie uns die Alten sungen,

aus Jesse kam die Art

Und hat ein Blümlein bracht,

mitten im kalten Winter,

wohl zu der halben Nacht.



Das Röslein das ich meine,

davon Jesaias sagt:

Maria ist's, die Reine,

die uns das Blümlein bracht.

Aus Gottes ew'gen Rat

hat sie ein Kind geboren,

wohl zu der halben Nacht.



Das Jüngste: "Alle Jahre wieder"

1842 stand "Alle Jahre wieder" erstmals in einer Kinderlieder-Sammlung des Tübinger Komponisten Friedrich Silcher. Von der eingängigen Melodie existieren mehrere ähnliche Versionen. Eindeutig dürfte sein, dass der Thüringer Pfarrer und Dichter Wilhelm Hey den Text bereits 1837 geschrieben hatte.

"Alle Jahre wieder" - Liedtext und Noten Alle Jahre wieder

kommt das Christuskind

auf die Erde nieder,

wo wir Menschen sind.



Kehrt mit seinem Segen

ein in jedes Haus,

geht auf allen Wegen

mit uns ein und aus.



Steht auch dir zur Seite

still und unerkannt,

dass es treu dich leite

an der lieben Hand.



Das Umgeschriebene: "O du fröhliche"

Eine alte Melodie mit neuem Text, so entstand 1816 "O du fröhliche" in Weimar. Johannes Daniel Falk, ein Gelehrter und Schriftsteller, hatte vier seiner sieben Kinder bei einem Typhus-Ausbruch verloren. Daraufhin gründete er ein Waisenhaus, in dem es für damalige Verhältnisse fröhlich zugegangen sein soll.

Falk dichtete einen Text, der die drei großen christlichen Feste würdigte: Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Die Melodie lieh er sich von einem italienischen Fischer- und Marienlied. Erst rund zehn Jahre später wurden auch die zweite und dritte Strophe zum Weihnachtslied umgeschrieben.

"O du fröhliche" - Liedtext und Noten O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit.

Welt ging verloren,

Christ ward geboren,

freue, freue dich, o Christenheit.



O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit.

Christ ist erschienen,

uns zu versühnen,

freue, freue dich, o Christenheit.



O du fröhliche, o du selige,

gnadenbringende Weihnachtszeit.

Himmlische Heere

jauchzen dir Ehre,

freue, freue dich, o Christenheit.



Das Weltliche: "O Tannenbaum"

Kein Jesus, keine Maria, keine Krippe: "O Tannenbaum" hat es zu einem Weihnachtsklassiker gebracht, obwohl der Text lediglich von der Schönheit der Nadelbäume erzählt. Er stammt von dem Leipziger Lehrer und Komponisten Ernst Anschütz, der das Lied 1824 in einem "Musikalischen Schulbuch" veröffentlichte. Die erste Strophe lieh er sich allerdings aus einem Gedicht des Pädagogen Joachim August Zarnack. Anschütz schrieb auch andere bekannte Kinderlieder wie "Alle meine Entchen" und "Fuchs, du hast die Gans gestohlen".

"O Tannenbaum" - Liedtext und Noten O Tannenbaum, o Tannenbaum,

wie treu* sind deine Blätter.

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,

nein, auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

wie treu sind deine Blätter.



*alternativ "wie grün sind deine Blätter"



O Tannenbaum, o Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen.

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit

ein Baum von dir mich hoch erfreut.

O Tannenbaum, oh Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen.



O Tannenbaum, o Tannenbaum,

dein Kleid will mich was lehren.

Die Hoffnung und Beständigkeit

gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit.

O Tannenbaum, oh Tannenbaum,

dein Kleid will mich was lehren.



