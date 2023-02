Stand: 27.01.2023 16:00 Uhr Stefan Wagner

Position

Koord. 1. Konzertmeister

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

1. Januar 1993

Biografisches

Stefan Wagner ist seit 1993 Erster Konzertmeister beim NDR Elbphilharmonie Orchester. 1962 in Augsburg geboren, erhielt er den ersten Violinunterricht im Alter von sechs Jahren von seinem Vater. Er studierte an der Musikhochschule in München, an der Shepherd School of Music (Rice University) in Houston und in Amsterdam. Seine Lehrer waren Kurt Guntner, Sergiu Luca und Herman Krebbers. Von 1989 bis 1992 war der mehrfach bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnete Geiger Erster Konzertmeister der Stuttgarter Philharmoniker.

Als Solist ist Stefan Wagner u. a. mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, den Münchner Symphonikern, den Stuttgarter Philharmonikern, dem Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra und dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn aufgetreten. Allein mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester hat er 11 unterschiedliche Violinkonzerte aufgeführt. Als Kammermusiker und Dozent ist er regelmäßig Gast bei Festivals in Europa, den USA, Japan und China.