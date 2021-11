The [Uncertain] Four Seasons Stand: 01.11.2021 11:00 Uhr Um die Klimaveränderung hörbar zu machen, haben 14 Orchester weltweit Vivaldis "Vier Jahreszeiten" in einer anhand geografischer Klimadaten modifizierten Bearbeitung aufgenommen. Die Akademisten des NDR Elbphilharmonie Orchesters widmen sich dem "Herbst".

Unter dem Titel "For Seasons" ließen Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters 2019 unter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert Vivaldis "Vier Jahreszeiten" in einer bisher ungehörten Form auf der Bühne der Hamburger Elbphilharmonie erklingen: Ein Algorithmus, entwickelt auf Grundlage historischer Wetterdaten, verändert eines der bekanntesten Werke der klassischen Musik dramatisch.

"The [Uncertain] Four Seasons" geht um die Welt

Jetzt wird das Konzept ausgehend vom Sydney Symphony Orchestra erneut aufgenommen und unter "The [Uncertain] For Seasons" zum globalen Projekt erweitert. Komponist Hugh Crosthwaite und das Climate Change Communication Resaerch Hub der australischen Monach Universität transformieren Vivaldis Meisterwerk von 1725 mittels neuester Klimadaten verschiedener geografischer Standorte in das Jahr 2050.

An der Umsetzung beteiligen sich 14 Orchester auf der ganzen Welt, die Hälfte davon Jugendorchester - zu hören und sehen ab dem 5. November! Von den Akademistinnen und Akademisten des NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung der Stellvertretenden Konzertmeisterin Marietta Kratz wird der modifizierte "Herbst" auf den von den klimatischen Veränderungen extrem betroffenen Malediven 2050 dargestellt.