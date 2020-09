Stellenangebote

eine*n koord. 1. Konzertmeister*in

eine 1. Violine tutti

eine 2. Violine tutti

eine koord. 1. Solo-Flöte

eine 2. Flöte mit Verpflichtung zum Piccolo

ein Englischhorn mit Verpflichtung zur 2. Oboe

eine Bassklarinette mit Verpflichtung zur 2. Klarinette

ein koord. 1. Solo-Fagott

ein tiefes Horn

eine koord. 1. Solo-Pauke

eine*n 1. Schlagzeuger*in mit Verpflichtung zur Pauke

(Probespiel am 19. November 2020)(Probespiel am 18. November 2020)(Probespiel am 20. November 2020)