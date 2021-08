Stand: 28.04.2020 11:00 Uhr Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters

Die Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters e. V. wurde 2012 auf Initiative der Orchestermusiker als gemeinnütziger Verein gegründet. Sie vergibt jährlich an inzwischen zwölf Studienabsolventen Stipendien mit dem Ziel, die Stipendiaten bestmöglich auf die Anforderungen vorzubereiten, die ein Orchestermusiker in seinem Berufsleben erfüllen muss.

Downloads Saison 2019/2020: Wir bilden aus Erfahren Sie mehr über die Orchesterakademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters und die Arbeit der Coaches aus dem Orchester. Download (1 MB)

Auch mit dem von der Akademie gegründeten NDR Jugendsinfonieorchester kümmert sie sich um den musikalischen Nachwuchs im norddeutschen Raum und ermöglicht jungen Musikern Orchestererfahrungen unter der Leitung renommierter Dirigenten. Zum Amtsantritt von Alan Gilbert und auf seine Initiative hin hat die Akademie ihre Aktivitäten um die Förderung aufstrebender Dirigenten und Solisten ergänzt. Als Conductor Fellow und Associate Artist werden zwei junge Künstler in direkter Zusammenarbeit mit dem Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters auf ihrem Karriereweg begleitet.

Weitere Informationen Conductor Fellow: Simon Crawford-Phillips Seit der Saison 2020/2021 ist Simon Crawford-Phillips Conductor Fellow des NDR Elbphilharmonie Orchesters. mehr Associate Artist: Augustin Hadelich Er macht den Anfang: Violinist Augustin Hadelich ist der erste Associate Artist des NDR Elbphilharmonie Orchesters und wird dem Orchester über die nächsten drei Spielzeiten verbunden sein. mehr

Ich bin insbesondere deshalb sehr beeindruckt von dem Programm eurer Akademie, weil es von euch Musikern selbst initiiert und ehrenamtlich durchgeführt wird. Es ist nichts, was euch von der Administration vorgegeben wurde, sondern ein eigener Impuls aus den Herzen der Musiker, angetrieben von der Liebe zum Beruf und dem Wunsch, die jungen Musiker zu unterstützen. Das schafft von Anfang an eine besondere Atmosphäre. Euer großzügiges, aufrichtiges Engagement, das die Akademisten sicher spüren, muss für sie eine intensive Erfahrung sein. Alan Gilbert, Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchester & Schirmherr der Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters e.V.

Ausbildung für begabte Nachwuchsmusiker

Das Herzstück der Akademie ist das Ausbildungsangebot, das sich an besonders begabte Nachwuchsmusiker richtet. Ausgewählte Bewerber sollen durch Unterricht und Workshops sowie durch Mitwirkung bei Proben, Aufnahmen und Konzerten des NDR Elbphilharmonie Orchesters auf die stetig steigenden Anforderungen vorbereitet werden, die in Klangkörpern von internationalem Rang an sie gestellt werden.

Workshops und Meisterkurse

Die Arbeit der Akademie soll durch Kammermusikprojekte sowie durch Workshops und Meisterkurse ergänzt werden, an denen nicht nur die Stipendiaten, sondern auch ausgewählte Studenten und besonders begabte jugendliche Nachwuchsmusiker teilnehmen können.

Akademisten im Konzert Kammerkonzert der Akademisten Die Stipendiaten der Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters stellten sich in einem Kammerkonzert vor. mehr

Ein Jugendsinfonieorchester stellt sich vor

Darüber hinaus hat die Akademie in Zusammenarbeit mit dem Education-Bereich des NDR Elbphilharmonie Orchesters das NDR Jugendsinfonieorchester gegründet. Ausgewählte Jugendliche, vornehmlich Mitglieder der führenden Jugendorchestern Norddeutschlands, werden zu Arbeitsphasen eingeladen, in denen sie unter der Leitung des Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters oder eines seiner Gastdirigenten anspruchsvolle Werke der Orchesterliteratur professionell erarbeiten und aufführen werden.

Die Profis sind mit dabei

Dabei werden sie von Stipendiaten der Akademie sowie durch Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters, die als Dozenten die Probenarbeit vorbereiten und mitwirken, unterstützt.

Unser Anspruch in der Akademie ist es, in dem Jahr, das die Stipendiaten bei uns verbringen, auf vielen Ebenen für sie da zu sein und dieses Jahr als einen wichtigen Teil ihrer Ausbildung zum Orchestermusiker zu gestalten. Das ist ein großer und entscheidender Unterschied zum früheren Modell des Orchester-Praktikums, wie ich es selbst noch erlebt habe. War es damals mehr eine Ergänzung zum Studium, projektweise im Orchester mitspielen zu können, tauchen die Akademisten heute viel intensiver ins Orchesterleben ein, setzen sich mit mehreren Facetten dieses Berufs auseinander und werden sehr viel umfassender begleitet und ausgebildet. Mein Antrieb, mich nun als festes Orchestermitglied für die Akademie zu engagieren, ist es, unseren Akademisten eine tolle, intensive, lehrreiche und fröhliche (!) Zeit zu ermöglichen. Katharina Kühl, Cellistin im NDR Elbphilharmonie Orchester & Vorstand der Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters e. V.

Vom Praktikanten zum Orchestermitglied Ihre Karrieren begannen sie als Praktikanten, heute sind sie feste Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters:

Violinen

Ruxandra Klein (Konzertmeisterin)

Alexandra Psareva (Konzertmeisterin)

Boris Bachmann

Juliane Laakmann

Bettina Lenz-Grotelüschen

Liudmila Minnibaeva

Michael Stürzinger

Julius Beck

Bratschen

Jan Larsen (1. Solo-Bratscher)

Anne Thormann

Violoncelli

Andreas Grünkorn (1. Solo-Cellist)

Vytautas Sondeckis (Stv. Solo-Cellist)

Bettina Bertsch

Fabian Diederichs

Katharina Kühl

Philip Wentrup

Mehr erfahren Sind Sie neugierig geworden und wollen Sie vielleicht erfahren, wie Sie die Arbeit der Akademie unterstützen können?

Wir freuen uns über Ihr Interesse und informieren Sie gern über alle Neuigkeiten:



Die Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

Tel. (040) 4156 3561

Fax (040) 4156 3562

E-Mail-Adresse:

info@ndrorchesterakademie.de