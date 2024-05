Conductor Fellows 2024/2025: Zając, Wacławik & Wenzelberg

Conductor Fellows 2024/2025: Zając, Wacławik & Wenzelberg Stand: 23.05.2024 15:45 Uhr Gleich drei Nachwuchstalente am Pult werden in der Saison 2024/2025 Conductor Fellows des NDR Elbphilharmonie Orchesters: Agata Zając, Piotr Wacławik und Benjamin Perry Wenzelberg erhalten Stipendien.

Förderung des musikalischen Nachwuchses

Seit der Spielzeit 2019/2020 vergibt die Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters auf Initiative von Alan Gilbert auch ein Stipendium an junge aufstrebende Dirigent:innen, wie Sasha Yankevych. In der Spielzeit 2024/2025 spendet Gilbert eines der Stipendien für die Fellowships selbst.

Die Förderung des musikalischen Nachwuchses ist dem Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters eine Herzensangelegenheit. So hat Gilbert etwa als Leiter des Bereichs für Dirigier- und Orchesterstudien an der New Yorker Juilliard School bereits zahllose Studenten auf ihrem Karriereweg betreut.

Agata Zając: Assistenzdirigentin beim Barcelona Symphony Orchester

Agata Zając, Symphonie- und Operndirigentin, fungiert in der Saison 2023/2024 als Assistenzdirigentin von Ludovic Morlot beim Barcelona Symphony Orchester. Ursprünglich aus Polen, begann Agata Zając ihre musikalische Karriere als Geigerin, bevor sie ihr Dirigierstudium an der Poznań Academy of Music in ihrem Heimatland abschloss.

Sie war zuletzt Mills Williams Junior Fellow in Conducting am Royal Northern College of Music in Manchester. Ihre herausragende Karriere umfasst frühere Rollen als Dirigentin des Sudeten Philharmonic Orchestra in Polen und dem Toruń Symphony Orchestra. Agata Zając arbeitete mit renommierten internationalen Orchestern zusammen, darunter sind das BBC Philharmonic, Manchester Camerata, Britten Sinfonia, Grazer Philharmoniker, Orchestre national de Metz Grand Est, Orchestre de Picardie, Malmö Opera, Malta Philharmonic Orchestra, Athener Philharmonie, National Polish Radio Symphony Orchestra in Kattowitz, Philharmonie Stettin, Poznań Philharmonie, Opole Philharmonic und Zielona Góra Philharmonic.

Agata Zając war Studentin der Tonhalle Conductors Academy 2022/2023, der Gstaad Conducting Academy 2021 und der National Polish Radio Symphony Orchestra Conducting Academy 2021. Sie verbrachte einen Sommer beim Tanglewood Music Festival als Conducting Fellow unter der Leitung von Andris Nelsons, Musikdirektor des Boston Symphony Orchestra. Anfang 2023 erhielt Agata Zając den zweiten Preis beim internationalen Siemens-Hallé Dirigierwettbewerb. Darüber hinaus gab es für sie Auszeichnungen bei der Malta International Conducting Masterclass & Competition im Jahr 2018 und beim Internationalen Dirigentenwettbewerb Città di Brescia im Jahr 2021.

Davor arbeitete sie zwischen 2018 und 2019 als Assistenzdirigentin an der Warschauer Kammeroper und wirkte an der Uraufführungen wie Mozarts "Die Entführung aus dem Serail", "Idomeneo" und Stanislaw Moniuszkos "Halka" mit. Zu ihrer künstlerischen Entwicklung gehört die Teilnahme an der Leitung von Meisterkursen unter der Leitung von prominenten Mentoren wie Paavo Järvi, Jorma Panula, Marin Alsop, Andris Nelsons, Johannes Schlaefli, Mark Heron, Peter Eötvös, Antony Hermus und Péter Eötvös.

Piotr Wacławik: Stellvertretender Dirigent bei der Warschauer Philharmonie

Piotr Wacławik ist seit der Spielzeit 2022/2023 als stellvertretender Dirigent bei der Warschauer Philharmonie angestellt. Er ist außerdem Doktorand und Dozent an der Janáček Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Brünn und Dozent an der Karol-Szymanowski-Musikakademie in Kattowitz.

Im Jahr 2020 schloss er sein Studium an der Karol Szymanowski Musikakademie mit hervorragendem Ergebnis in Kattowitz in der Symphonie- und Operndirigierklasse von Prof. Mirosław Jacek Błaszczyk und Krzysztof Firlus in der Viola da Gamba-Klasse ab. Er begann seine musikalische Ausbildung im Alter von sechs Jahren - er lernte Geige, Klavier, Schlagzeug und Viola da Gamba.

Im Sommer 2019 gab er sein Debüt am Pult in den USA als Teil des Aspen Music Festival and School, wo er vier Monate lang unter der Leitung des künstlerischen Leiters des Festivals, Robert Spano, seine Dirigentenfähigkeiten perfektionierte. Dabei erhielt er in den Jahren 2019 und 2022 den Hauptpreis, den Robert Spano Dirigentenpreis.

Sein Debüt als Dirigent gab er im Alter von 19 Jahren beim Schlesischen Philharmonie Orchester. In der Saison 2019/2020 war er Resident Conductor der Podlasie Oper und Philharmonie in Białystok. Er war auch Dirigent in der Kielce Philharmonie in der Saison 2022/2023. Seine Fähigkeiten als Dirigent entwickelte Piotr Wacławik unter anderem unter der Leitung von Jorma Panula, Leonard Slatkin, Alan Gilbert, Michail Jurowski, Cristian Măcelaru, Robert Spano und Mark Stringer. Auch arbeitete er mit dem Tonhalle-Orchester Zürich im Rahmen der zehnten International Conducting Masterclass mit David Zinman zusammen.

Piotr Wacławik erhielt zahlreiche Auszeichnungen bei internationalen Dirigentenwettbewerben: Im Jahr 2017 wurde er als jüngster Teilnehmer des Wettbewerbs mit dem zweiten Preis und dem Symphonieorchesterpreis beim Adam Kopyciński National Conducting Wettbewerb in Breslau ausgezeichnet. 2018 erhielt er erneut den ersten Preis beim Wettbewerb London Classical Soloists International Conducting Masterclass. Im Jahr 2019 erhielt er den ersten Preis bei der Atlantic Coast International Conducting Masterclass. Zudem war er 2019 Finalist der Athens International Conducting Masterclass, dort belegte er den dritten Platz im Wettbewerb. 2022 erhielt er den dritten Preis beim Witold-Lutosławski-Bundeswettbewerb für junge Dirigenten.

Benjamin Perry Wenzelberg: Dirigent beim Orchestra of the Eighteenth Century und dem Noord Nederlands Orkest

Benjamin Perry Wenzelberg dirigiert in der Saison 2023/2024 etwa Konzerte mit dem Orchestra of the Eighteenth Century und dem Noord Nederlands Orkest. Auch leitet er die Aufführungen zu Gioachino Rossinis "L'occasione fa il ladro" beim Bredeweg Festival in Amsterdam und die Weltpremiere seiner eigenen Kantate, die kürzlich vom Lyric Fest in Philadelphia in Auftrag gegeben wurde. Er assistiert zudem dem Dirigenten und Komponisten Matthew Aucoin an der Boston Lyric Opera bei Aufführungen von Aucoin Eurydice und übernimmt dabei auch eine der Gesangsrollen. Beim Atlanta Symphony, beim Spoleto Festival in Italien, dem Orchestra di Santa Cecilia di Roma und bei mehreren niederländischen Orchestern - insbesondere dem Rotterdam Philharmonic - ist Benjamin Perry Wenzelberg ebenfalls als Assistenz-Dirigent tätig.

Während seines Masterstudiengangs in der vergangenen Saison dirigierte er Mitglieder der Niederländischen Radiophilharmonie und ein Haydn-Programm mit dem Orchester des 18. Jahrhunderts, außerdem dirigierte er "Così fan tutte" von Wolfgang Amadeus Mozart am Königlichen Konservatorium in Den Haag und Leoš Janáčeks "Wanderung einer Seele" beim Konservatorium von Amsterdam. Er wirkte außerdem bei der Niederländischen Radiophilharmonie, den Niederländischen Philharmonikern, dem Residentie Orchestra, dem Phion, dem North Netherlands Orchestra, dem Belgian National, dem BBC National Orchestra of Wales und der Dutch National Opera Academy mit.

2023 wurde er für den Mahler-Dirigentenwettbewerb in Bamberg ausgewählt, machte dabei auf sich aufmerksam und begleitete anschließend Barbara Hannigan im Rahmen eines Konzerts zum 80. Geburtstag von Marina Mahler. 2021 wurde er Bezirkssieger des Metropolitan Opera National Council und trat als Gesangssolist mit vielen führenden Orchestern in den USA auf, darunter dem New York Philharmonic, der New York City Opera, der Atlanta Opera sowie den Columbus und Phoenix Symphonies. Im Herbst 2023 trat er dem Mentorenprogramm von Intermusica bei.

Im März 2022 dirigierte er die Weltpremiere seiner Oper "Nighttown" - basierend auf James Joyces Ulysses - an der Lowell House Opera. Diese hatte Partitur und Libretto für das Werk in Auftrag gegeben. Das Stück wurde vom "Boston Globe" und der "Schmopera" hoch gelobt. 2023 gewann er für "Nighttown" einen ASCAP Award. 2014 erhielt er die Auszeichnung bereits für seine erste Oper "Dornröschen"; eine neue Oper für Familien, die in New York und New Jersey vor ausverkauftem Publikum uraufgeführt wurde. Mehrere Sänger der Metropolitan Opera gehörten zur Besetzung des Stücks. Seine Werke wurden auch im Wiener Musikverein und in der Carnegie Hall sowie vom Rochester Philharmonic und dem Hyogo Performing Arts Center Orchestra aufgeführt.

Im Alter von 16 Jahren trat Benjamin Perry Wenzelberg dem Dirigenten-Komponisten-Programm Ink Still Wet in Grafenegg bei, gewann den ersten Preis und dirigierte anschließend das Tonkünstler-Orchester Wien. Anschließend gewann er die Leonard Bernstein Memorial Conducting Competition, was ihm im Alter von 18 Jahren ein Engagement bei den Boston Pops einbrachte.

Im Konzertbetrieb lernen

Der Conductor Fellow des NDR Elbphilharmonie Orchesters wird jährlich unter mehreren Bewerbern ausgewählt und erhält im Laufe der Saison die Möglichkeit, die Probenarbeit Gilberts sowie einiger Gastdirigenten intensiv zu begleiten, zu besprechen und assistierend zu unterstützen. Petr Popelka, der erste Conductor Fellow des NDR Elbphilharmonie Orchesters, ist etwa ist für die Saison 2024/2025 als Chefdirigent der Wiener Symphoniker verkündet worden.