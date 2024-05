Das NDR Jugendsinfonieorchester Stand: 14.05.2024 11:00 Uhr In der Saison 2024/2025 freut sich das NDR Jugendsinfonieorchester auf seine "Orchester-Favoriten": Strawinskys "Feuervogel" und Brahms' Vierte Sinfonie stehen im März 2025 in der Elbphilharmonie auf dem Programm.

Mahlers Fünfte, Wagners "Ring ohne Worte", "Handsfree" - ein Werk für Orchester ohne Instrumente -, Mozarts "Gran Partita", Bruckners Siebte Sinfonie: Das NDR Jugendsinfonieorchester hat als regelmäßig wiederkehrender Gast einen Platz in der Elbphilharmonie Hamburg gefunden. In der Saison 2023/2024 spielten die jungen Musikerinnen und Musiker erstmalig auch im Rahmen der Aboreihe in Wismar.

Talentierter Nachwuchs

Das NDR Jugendsinfonieorchester setzt sich aus den Akademisten des NDR Elbphilharmonie Orchesters, Studenten der deutschen Musikhochschulen und Preisträgern des Wettbewerbs "Jugend musiziert" zusammen. Mit jährlich zwei Projekten bietet es begabten Nachwuchsmusikern die Möglichkeit, repräsentative Orchesterwerke professionell zu erarbeiten und unter der Leitung renommierter Dirigenten (Thomas Hengelbrock, Krzysztof Urbański, Matthias Pintscher, Christoph Eschenbach, Alan Gilbert, u.a.) aufzuführen. Die Stimmproben werden von Musikern des NDR Elbphilharmonie Orchesters geleitet.

Konzertmitschnitte auch auf YouTube

Die Konzertmitschnitte des NDR Jugendsinfonieorchesters finden Sie hier auf dieser Seite und auch unter "NDR Klassik" auf YouTube.

VIDEO: Konzertmitschnitt: "Baltic Sound" mit dem NDR JSO (83 Min)

Intensive Nachwuchsarbeit seit 2012

"Wir möchten jungen Musikern das Erlebnis ermöglichen, auf höchstem Niveau zu musizieren, und ihnen wertvolle Anregungen für die engagierte Auseinandersetzung mit ihrem Instrument geben", beschreibt Christoph Rocholl, Mitglied im Vorstand der Akademie und Cellist im NDR Elbphilharmonie Orchester, die Zielsetzung dieser bundesweit einzigartigen Nachwuchsarbeit.

Die Akademie des NDR Elbphilharmonie Orchesters e.V. wurde 2012 auf Initiative der Orchestermusiker als gemeinnütziger Verein gegründet. Neben der Vergabe von Stipendien an Studienabsolventen unterstützt sie auch das NDR Jugendsinfonieorchester.

Jetzt bewerben!

Interessierte Musikerinnen und Musiker zwischen 17 und 25 Jahren sind herzlich eingeladen, sich jederzeit für das NDR Jugendsinfonieorchester zu bewerben.

Bewerbung für das NDR Jugendsinfonieorchester Bitte bewerben Sie sich über unser Bewerbungsformular und schicken Sie zusätzlich einen kurzen musikalischen Lebenslauf an discovermusic.hh@ndr.de.



Voraussetzungen:

Alter: 17 bis 25 Jahre

mehrjährige Orchestererfahrung

Wettbewerbserfahrung

absolut sichere Beherrschung des jeweiligen Konzertprogramms

Weitere Termine für neue Projekte und Arbeitsphasen werden rechtzeitig auf dieser Seite bekannt gegeben.

