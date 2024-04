Stand: 23.04.2024 11:00 Uhr Antoine Tamestit: Artist in Residence 2024/2025

Der französiche Bratschist Antoine Tamestit, international gefragter Solist, Rezitalist und Kammermusiker mit breit gefächertem Repertoire von Barock bis zur Neuen Musik, ist der aktuelle Artist in Residence des NDR Elbphilharmonie Orchesters.

Geschätzt für sein frabenprächtiges Spiel

Im Vergleich zu ihren Kolleg:innen an Geige und Cello ziehen die Bratscherinnnen und Bratscher meist den Kürzeren: Mangels populärer Konzertliteratur machen nur wenige eine Solokarriere und auch die Bratschen-Lobby ist dementsprechend traurig klein. Einer der wenigen internationalen Viola-Stars ist der Franzose Antoine Tamestit.

Mit seiner technischen Überlegenheit und seinem einzigartigen Ton auf der Stradivari straft er alle Bratscherwitze Lügen und beweist, dass die Viola sehr wohl ein fantastisch farbenreiches Instrument ist.

Bach bis Gubaidulina: Schier endloses Repertoire mit Faible für die Gegenwart

Tamestit ist leidenschaftlicher Solist, Kammermusiker, Rezitalist und Pädagoge, darüber hinaus sorgt er als inspirierender Anwalt der Gegenwartsmusik dafür, dass sich das Repertoire für sein Instrument ständig erweitert.

In der Saison 2024/2025 ist er als Artist in Residence des NDR Elbphilharmonie Orchesters eingeladen und gibt dabei aufregende Einblicke in das weite Spektrum seines künstlerischen Schaffens: von Bach bis zu Gubaidulina, vom Solo- und Doppelkonzert bis zur "großen Kammermusik". Auf dass auch die Bratsche ein paar weitere Tausend Fans dazu gewinnt!