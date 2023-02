Stand: 27.01.2023 16:00 Uhr Rainer Lechtenbrink

Instrument

Bratsche

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

1. September 1985

Biografisches

Rainer Lechtenbrink, Jahrgang 1957, wuchs in Altena/Westfalen auf und erhielt seinen ersten Violinunterricht mit acht Jahren. Er entschied sich kurz nach dem Abitur, zur Bratsche zu wechseln, deren dunkles Timbre und vielfältige Aufgaben in der Kammer- und Orchestermusik ihn seitdem faszinieren. Seine Studienjahre in Berlin begann er an der Freien Universität mit Musikwissenschaft, danach schloss sich ein Hauptfachstudium Viola an der Hochschule der Künste (jetzt UdK genannt) bei den Professoren Stefano Passaggio und Wolfram Christ an.

Schon während des Studiums ergaben sich zahlreiche Möglichkeiten, in verschiedenen Orchestern zu spielen (Junge Deutsche Philharmonie, Symphonisches Orchester Berlin und Berliner Philharmoniker). Seit 1985 ist Rainer Lechtenbrink Mitglied des NDR Elbphilharmonie Orchesters.