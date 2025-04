Stand: 24.04.2025 11:00 Uhr David Radzynski

Koord. 1. Konzertmeister | beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem 1. April 2025

Biografisches

David Radzynski, ehemaliger Konzertmeister des Cleveland Orchestra und des Israel Philharmonic Orchestra, ist ein international renommierter Geiger. Er arbeitet regelmäßig mit bedeutenden Dirigenten und Solisten in Solo-, Kammermusik- und Orchesterkonzerten zusammen.

Er ist bekannt für seine herausragenden Leistungen sowohl als Solist als auch als Konzertmeister und hat mit namhaften Dirigenten wie Zubin Mehta, Alan Gilbert, Kirill Petrenko, Klaus Mäkelä und Manfred Honeck zusammengearbeitet, mit denen er in renommierten Konzertsälen auf der ganzen Welt aufgetreten ist.

Als begeisterter Kammermusiker stand David Radzynski unter anderem mit Emanuel Ax, Pinchas Zukerman und Martha Argerich auf der Bühne. Zudem trat er als Gastkonzertmeister etwa mit dem Boston Symphony Orchestra, dem Houston Symphony Orchestra, dem Pittsburgh Symphony Orchestra und dem Cincinnati Symphony Orchestra auf.

David Radzynski hat einen Bachelor-Abschluss von der Indiana University, einen Master-Abschluss von Yale und ein Künstlerzertifikat vom International Center for Music der Park University. Zu seinen Geigenlehrern zählen Roland und Almita Vamos, Paul Kantor, Mauricio Fuks und Kevork Mardirossian an der Indiana University, Syoko Aki an der Yale School of Music und Ben Sayevich am International Center for Music an der Park University.