Wacken Open Air: Tickets für 2023 ruckzuck ausverkauft Stand: 08.08.2022 09:23 Uhr Fünf Stunden hat es gedauert - dann waren alle Tickets für das kommende Wacken Open Air weg. 80.000 Metalheads werden im kommenden Jahr Anfang August in dem kleinen Dorf erwartet.

Zugegeben: Mittlerweile ist es gar nicht mehr verwunderlich, dass innerhalb kürzester Zeit alle Tickets für das nächste Wacken Open Air (W:O:A) im Vorverkauf weg sind - faszinierend bleibt es allemal. Dieses Mal seien die 80.000 Eintrittskarten nach fünf Stunden bereits vergriffen gewesen, sagten die Veranstalter am Montag. Das legendäre Metal-Festival im kleinen Ort Wacken (Kreis Steinburg) zieht jedes Jahr Fans aus aller Welt an. Ein Restkontingent an Karten wird den Angaben zufolge noch für die offiziellen Reisepartner des W:O:A zurückgehalten. Das Festival findet im kommenden Jahr zum 32. Mal statt, vom 2. August bis zum 5. August. Erstmals soll es vier Tage dauern. Angekündigt ist unter anderem die britische Band Iron Maiden.

100.000 Besucher in knapp 2.000-Seelen-Ort

Das W:O:A 2022 war in der Nacht zu Sonntag zu Ende gegangen und zog in diesem Jahr so viele Besucherinnen und Besucher wie noch nie an. Das Organisationsteam zeigte sich zufrieden: Nach eigenen Angaben verkauften sie 83.000 Tickets, über den ganzen Zeitraum des Festivals seien 100.000 Menschen in den kleinen Ort im Kreis Steinburg gekommen. Mehr Einsätze für Polizei und Rettungskräfte gab es deshalb trotzdem nicht. Auch verzeichnete die Polizei nach eigenen Angaben deutlich weniger Straftaten als in den Vorjahren.

