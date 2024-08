Wacken 2024 im Blog: Videos, Fotos und Festival-Fakten Stand: 04.08.2024 15:05 Uhr Das Wacken Open Air 2024 ist Geschichte. 85.000 Menschen, knapp 200 Konzerte, fast durchgehend gute Stimmung. Wir waren eine Woche lang im Liveblog dabei. Wer sich Videos, Fotos und Fakten aus diesen Metal-Tagen gönnen möchte, ist hier genau richtig.

Zum Schluss: Das Wacken Open Air als Video-Essenz

Das Wacken-Festival 2024 konzentriert in einem Video. Ton anstellen lohnt sich. Das Liveblog-Team verabschiedet sich. "Wakööön!"

VIDEO: Im Video: Das war das Wacken-Festival 2024 (1 Min)

Unfall mit sieben Fahrzeugen

Autobahn erreicht, Fahrt zu Ende: In der Nähe des Festivalgeländes sind auf der A 23 bei Lägerdorf sieben Fahrzeuge zusammengestoßen - darunter Autos, Camper und Vans. Die Autobahn ist laut Polizei in Richtung Süden deshalb voll gesperrt - und das mitten im Rückreiseverkehr des Wacken Open Air. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Es gibt Verletzte - wie viele, konnte der Polizeisprecher noch nicht sagen. Außerdem ist noch nicht klar, wie lange die Sperrung der Autoabhn andauert.

Festival-Fans haben ein Date: Heute Abend, 20 Uhr

Der Vorverkauf für 2025 startet heute Abend um 20 Uhr. Wir haben alle wichtigen Infos fürs nächste Jahr für Euch zusammengestellt.

Weitere Informationen Wacken-Festival 2025: Was zu Bands, Tickets und Anreise bekannt ist Die Ticketpreise bleiben gleich, der Vorverkauf beginnt heute Abend. Erste Bands stehen fest. Und es wird kostenpflichtige Auto-Tickets für alle geben. mehr

Überraschende Stille als letzter persönlicher Eindruck

Ein letzter Konzert-Moment für dieses Jahr. Bei Amon Amarth hat unseren Reporter vor allem eines überrascht: die Stille.

Weitere Informationen Wacken-Festival 2024: Konzert-Momente mit Amon Amarth, Korn & Co Alle Auftritte sehen? Beim Wacken Open Air 2024 mit seinen unzähligen Bühnen unmöglich. Hier sind persönliche Konzert-Momente. mehr

Umfrage zum Festival: "Endlich mal schönes Wetter"

Besucher-Stimmen zum Wacken-Festival 2024: Auch "Oldtimer" wie Suzi Quatro sind gut angekommen - zumindest bei einem Metalhead.

VIDEO: Wacken-Stimmungsbarometer: "Geil, aber fix und fertig" (1 Min)

Weniger als 100 Delikte - laut Polizei "immens niedrige Zahl"

Der Polizei wurden während des gesamten Festivals weniger als 100 Delikte gemeldet. Das seien "immens wenig für eine solche Anzahl an Menschen", so ein Sprecher. Etwa die Hälfte der Delikte seien Diebstähle gewesen. Genaue Zahlen für das Festival will die Polizei am Montag veröffentlichen.

Abreise läuft am Mittag weiter flüssig

Die Abreise läuft nach jüngsten Polizei-Infos weiterhin flüssig. Eine genaue Zahl, wie viele Metalheads das Campinggelände inzwischen verlassen haben, konnte ein Polizeisprecher am Mittag nicht nennen. Bis 6 Uhr morgens hatten etwa 40.000 von 85.000 Metalheads das Festival bereits verlassen.

VIDEO: Abreisetag beim Wacken Open Air (1 Min)

Schon heute in Wacken-Erinnerungen schwelgen

Hier eine Auswahl der schönsten Fotos vom Wacken Open Air 2024.

Alkohol- und Drogenkontrollen bei der Abreise

Die Polizei hat angekündigt, beim Abreiseverkehr Stichproben-Kontrollen durchzuführen. Man wolle einen Fokus auf Alkohol und Drogen setzen, so ein Polizeisprecher. Er appellierte an die Metalheads, "sich vor Abfahrt damit auseinanderzusetzen, ob man wirklich nicht mehr unter dem Einfluss von Alkohol steht".

Abreise: Stau auf der A23 in Richtung Hamburg

Stand heute Morgen um 6 Uhr sind laut Polizei bereits 50 Prozent der Festivalteilnehmer abgereist. Die Abreise verlaufe über das Konzept mit drei vorgegebenen Routen problemlos, so die Beamten. Für die A23 in Richtung Hamburg werden aktuell dennoch bis zu sieben Kilometer Stau vermeldet - der große Anteil der offensichtlich aus Wacken kommenden Autos daran ist laut Polizei deutlich sichtbar. Die aktuelle Lage seht Ihr jederzeit aktuell in den NDR Verkehrsmeldungen für Norddeutschland.

Letztes Liveblog-Guten-Morgen für dieses Jahr

Ein vorerst letztes Moin aus Wacken. Die Zeltplätze leeren sich langsam. Wir blicken auf den Abreiseverkehr, sprechen mit der Polizei - und geben Euch noch ein paar Bilder mit in den Sonntag, um in Erinnerungen an Wacken 2024 zu schwelgen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 04.08.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wacken Open Air Kreis Steinburg