Wacken Open Air 2025: 80 Prozent der Tickets verkauft

Nach Angaben der Veranstalter des Wacken Open Air im Kreis Steinburg waren am Montagmittag 80 Prozent der Tickets für die Festival-Ausgabe im kommenden Jahr verkauft. Der Vorverkauf der 85.000 Karten für 333 Euro hatte am Sonntag um 20 Uhr begonnen. Ein Jahr zuvor hatte es viereinhalb Stunden gedauert, bis alle Tickets vergriffen waren. Das Wacken Open Air 2024 war am Wochenende zu Ende gegangen.

