Wacken Open Air 2025 ausverkauft: Alle 85.000 Tickets weg Stand: 30.09.2024 17:47 Uhr 2023 hatte es nur viereinhalb Stunden gedauert, bis das Festival in diesem Jahr ausverkauft war. Für 2025 dauerte es einige Zeit länger. Nun sind aber alle Tickets vergriffen.

Ab 4. August 2024 konnten die Tickets für das Wacken Open Air im kommenden Jahr gekauft werden. Nach knapp acht Wochen sind nun alle Karten vergriffen. Im vergangenen Jahr hat es nur viereinhalb Stunden gebraucht, bis das Festival ausverkauft war.

(Rest-)Karten bei Reisepartnern und per Warteliste

Laut Veranstalter haben die offiziellen Reisepartner des Wacken Open Air noch ein Restkontingent an Karten. Diese werden nur zusammen mit den Transferleistungen (z.B. inklusive Anreise) verkauft. Wer doch noch ein reguläres Ticket für das Festival möchte, kann sich in eine Warteliste eintragen.

Weitere Informationen Wacken Open Air 2025: Alle Infos zu Bands, Tickets und Anreise Die Ticketpreise bleiben gleich, der Vorverkauf läuft, erste Bands stehen fest. Und es wird kostenpflichtige Auto-Tickets für alle geben. mehr

Der Gründer und Veranstalter Thomas Jensen ist stolz im kommenden Jahr erneut das "spektakulärste Metal-Event" zu organisieren. Holger Hübner, ebenfalls Gründer und Veranstalter, bedankt sich für das Vertrauen der Fans und verspricht: "Das W:O:A 2025 wird fantastisch!"

Auf die Festivalbesucher warten bei der 34. Auflage des Festivals vom 30. Juli bis 2. August 2025 unter anderem Papa Roach, Beyond the Black, Saltatio Mortis sowie viele weitere Interpreten. Die ersten 34 Acts wurden in diesem Jahr bei einer Inszenierung aus über 400 Drohnen, Animationen und Filmsequenzen vorgestellt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wacken Open Air Kreis Steinburg