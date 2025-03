Stand: 31.03.2025 14:18 Uhr Neuzugang bei Wacken-Open-Air-Geschäftsführung

Das Gründer-Team des Wacken Open Air holt sich Verstärkung für die Geschäftsführung des Festivals. Neben Thomas Jensen und Holger Hübner kommt als dritte Kraft Andre Jürgens ins Team. Der 47-Jährige hat das Reload-Festival in Niedersachsen vor 20 Jahren mitbegründet. Das Metalfestival hat im vergangenen Jahr laut eigenen Angaben 18.000 Besucher gezählt.

2019 verkauften Thomas Jensen und Holger Hübner einen Großteil ihrer Anteile an der WOA Festival GmbH an den britischen Konzertveranstalter Superstruct Entertainment Limited. Lediglich 30,1% der Anteile blieben in der Hand der Gründer. Vergangenes Jahr wurde Superstruct Entertainment Limited dann vom US-Investor KKR aufgekauft.

Das Wacken Open Air 2025 findet in diesem Jahr vom 30. Juli bis zum 2. August statt. Es ist mit 85.000 Tickets bereits ausverkauft und eines der größten Metal-Festival weltweit. Allerdings hat es ganze 57 Tage gedauert, bis alle Tickets weg waren. In den zwei Jahren zuvor hatte es nur wenige Stunden gedauert, bis die Tickets ausverkauft waren.

