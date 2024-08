Inklusive Führung beim Wacken-Festival: "Wer hier war, gehört dazu" Stand: 01.08.2024 18:06 Uhr Beeinträchtigte Menschen wie die einer Gruppe des Lebenshilfewerks Neumünster können sich Festival-Tickets kaum leisten. Beim Wacken Open Air werden Führungen angeboten, die die Kosten-Hürde überwinden.

von Pauline Reinhardt

"Hier darf jeder sein, wie er will. Hier wird niemand schief angeguckt, weil er eine Prothese oder eine Glatze hat oder ein pinkes T-Shirt trägt. Wenn sich die ganze Welt davon eine Scheibe abschneiden würde…" Mit diesen Worten beginnt Klaus-Jürgen Reimers, der eigentlich im Nachbardorf lebt und arbeitet, seine Geländeführung beim Wacken Open Air im Kreis Steinburg.

Auf den großen Bühnen des Holy Ground finden an diesem Vormittag noch keine Konzerte statt. Reimers ist mit einer Gruppe von 16 Menschen unterwegs. 13 von ihnen arbeiten in den Werkstätten des Lebenshilfewerks Neumünster, drei sind ihre Betreuer. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind kognitiv beeinträchtigt. Für sie ist der Ausflug auch ein Ausbruch aus dem Alltag.

Große Nachfrage nach der WOA-Führung

Frank Schwenck vom Lebenshilfewerk organisiert diese Führung inzwischen zum dritten Mal. Viele der Beschäftigten in Neumünster seien Metal-Fans - auch wenn genauso viele am liebsten Schlagermusik hören würden. Er habe 50 Anfragen für die Führung gehabt, erzählt er, aber leider die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer reduzieren müssen.

"Sonst verlieren wir die Kontrolle", erklärt Schwenck. "Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, abends eine Führung zu bekommen. Aber im Dunkeln würde uns vielleicht der ein oder andere verloren gehen - das wollen wir natürlich nicht." Dann lieber der Besuch tagsüber - inklusive Blick in den VIP-Bereich und zum Soundcheck von In Extremo.

T-Shirts mit Wacken-Logo gehören dazu

Alle Gruppenmitglieder sind aufgeregt, sie haben sich schon lange auf diesen Termin gefreut und dementsprechend darauf vorbereitet: Die meisten tragen schwarze T-Shirts mit dem Logo von Wacken oder ihrer Lieblingsband. Manche von ihnen waren auch schon vergangenes Jahr bei der Führung dabei. "Damals bin ich mit meinem Schuh im Matsch steckengeblieben", erzählt Teilnehmer Sebastian lachend. "Aber den hab ich wiedergekriegt." Das Wacken-Festival war 2023 vor lauter Regenmassen quasi im Schlamm versunken.

Wacken-Tickets: Zu teuer für viele Menschen mit Behinderung

Für die Gruppe aus Neumünster ist die Führung besonders aus einem Grund wichtig, wie Teilnehmerin Gesa Kanzmeier berichtet, eine der wenigen Frauen in der Gruppe. "Für uns Leute mit Handicap ist es sehr schwer an Karten ranzukommen, weil die zu überteuert sind." In den Werkstätten verdienen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht viel Geld. Das betont auch Frank Schwenck - und ist deswegen sehr froh über das Führungsangebot.

Über die Metal-Szene: "Man hilft sich gegenseitig"

Und warum gerade Metal? "Weil die Leute so freundlich sind", erzählt Gesa Kanzmeier strahlend. "Man hilft sich gegenseitig." Aber natürlich auch wegen der Musik. Bei der Frage nach ihren Lieblingsbands zählt sie auf: Mono Inc., Blutengel... Und als Klaus-Jürgen Reimers berichtet, dass die schleswig-holsteinische Band Santiano schon auf der Bühne aufgetreten ist, vor der sie gerade steht, ist sie sichtlich gerührt. "Ich glaub, ich muss weinen."

Generell ist die Führung sehr emotional. Teilnehmer Lasse ruft immer wieder laut "Wackööön! Jetzt wird gerockt!" und freut sich, wenn jemand auf dem Gelände reagiert. Überall anders würde er mit diesem Verhalten auffallen, sagt einer der Betreuer. "Aber hier ist es ganz normal laut rumzubrüllen. Das gehört dazu."

Festival-Inklusion: "Wer Wacken erlebt hat, gehört dazu"

Mittelaltermarkt, Wasteland-Area und die Zeltplätze: Der gelernte Landwirt Klaus-Jürgen Reimers zeigt der Gruppe einige Highlights des Wacken Festivals. Seit gut 15 Jahren führt er ganz unterschiedliche Gruppen über das Gelände: "Landfrauen, Bänker mit guten Kunden, eine Staatssekretärin, die sehen wollte, was sie bezuschusst hat... Jede Führung ist anders."

Die Führung endet mit Erinnerungsfotos und dem Kauf von Mitbringseln am Merchandise-Stand. "Musik verbindet" - so fasst Frank Schwenck die Bedeutung dieses Vormittags zusammen. "Wacken erlebt zu haben und sagen zu können, dass man hier war, heißt: Man gehört dazu."

