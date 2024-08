Stand: 08.08.2024 09:15 Uhr Untypisch: Wacken-Open-Air noch nicht ausverkauft

Am Sonntagabend um 20 Uhr ging der Verkaufsstart für das Wacken-Open-Air (Kreis Steinburg) 2025 los. Im vergangenen Jahr waren alle Tickets nach vier Stunden weg. In diesem Jahr sieht das anders aus. Der Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals, Thomas Jensen, sieht in den bisherigen Verkaufszahlen für 2025 keinen Misserfolg. Er schreibt auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, ihr Ansporn sei, das bestmögliche Metalfest zu veranstalten und nicht so schnell wie möglich "ausverkauft" vermelden zu können.

