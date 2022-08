Stand: 06.08.2022 22:31 Uhr WOA-Liveblog: Iron Maiden kommen zum Wacken Open Air 2023

Das Wacken Open Air gilt als eines der größten Metal-Spektakel der Welt. Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie kamen in diesem Jahr laut Veranstaltern mehr als 83.000 Musikfans in die kleine Gemeinde im Kreis Steinburg. Im Multimedia-Blog berichten unsere Reporter täglich von der 31. Ausgabe des Festivals.

Wer kommt 2023?

Die Veranstalter kündigen an, welche Bands im kommenden Jahr in Wacken auf der Bühne stehen werden: Unter anderem sind dann Iron Maiden, Megadeth, Pentagram, The Dropkick Murphys und Jinjer dabei.

Let the women do the talking

Das gerade war ja wieder der Beweis: Wacken lebt nicht nur durch die Konzerte, auch drumherum ist immer eine Menge los. In diesem Jahr neu im Programm: das Thema "Frauen in der Metal-Szene".

VIDEO: Wacken: Frauen in der Heavy Metal-Szene (3 Min)

Viel los im Dorf - ab 22 Uhr Sperrstunde

Die Hauptstraße in Wacken ist rappelvoll. Die Polizei lässt aktuell keine Fahrzeuge mehr durch - auch die der Anwohner nicht.

Die Buden auf der Partymeile im Dorf müssen in diesem Jahr bereits um 22 Uhr schließen. Das sorgte bei einigen Besucherinnen und Besuchern für Unmut. Darauf angesprochen sagte Festival-Mitbegründer Holger Hübner am Nachmittag auf dem Festivalgelände nur so viel: "Die Party ist hier." Auf der Hauptstraße im Dorf sind seit Jahren auch viele Menschen aus der Umgebung unterwegs, die gar keine Festival-Tickets haben.

Rekord: 83.400 verkaufte Tickets

Die Veranstalter des Wacken Open Air haben deutlich mehr Tickets verkauft als bisher angegeben - nämlich 83.400. Das ergab eine Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein bei den Veranstaltern. Zunächst war von 75.000 Besucherinnen und Besuchern die Rede. Darüber hinaus seien 5.000 Mitarbeitende und mehr als 500 Medienvertreter auf dem Festivalgelände unterwegs. Zusammen mit den Gästen ohne Ticket, die die Partymeile im Dorf besuchen, dürften seit Montag laut Veranstalter weit mehr als 100.000 Menschen nach Wacken gekommen sein.

Helau von der Wackinger Stage

Viva Wacken: Die Kölner Musikgruppe Höhner hat in ihrer 50-jährigen Bandhistorie schon einiges erlebt, aber der Auftritt beim Wacken Open Air heute um 11.11 Uhr war für die Band ein sehr besonderer. Zum natürlichen Lebensraum der Höhner gehören nämlich eigentlich Karnevalsbühnen mit buntem Konfetti-Regen. Vor den Metalheads auf der Wackinger Stage haben sie sich dennoch pudelwohl gefühlt: "Es ist absolut der Wahnsinn, was hier heute passiert ist", sagt Sänger Patrick Lück. Teilweise sei es für die Band wie ein Heimspiel gewesen. "Die haben sogar die kölschen Sachen wie 'Echte Fründe ston zusammen' mitgesungen."

VIDEO: Höhner in Wacken: Schunkeln statt Headbangen (3 Min)

Luftgitarren-Weltrekord über Wacken

Das höchste Luftgitarrensolo der Welt: Jhonnie Ritter ließ in 327 Metern die Haare wehen und die imaginäre Gitarre schreien. Herausgekommen sind beeindruckende Bilder aus dem Ballon.

VIDEO: Weltrekord: Luftgitarre in 327 Metern Höhe (1 Min)

Bildergalerie: So war der Freitag auf dem Holy Ground

Schauriges von Slipknot, Mittelalterliches von In Extremo: der Wacken-Freitag in Bildern.

Polizei: "Gute und friedliche Stimmung"

Auch der dritte Tag des Wacken Open Air verlief aus Sicht der Polizei friedlich. Zu bestimmten Zeiten sind mehr als 100 Beamte gleichzeitig im Einsatz. Sie kümmerten sich auf dem Festivalgelände und im Ort selbst überwiegend um "veranstaltungstypische Sachverhalte", wie Polizeisprecherin Merle Neufeld mitteilt. Vielfach ginge es dabei um das Schlichten von Streitigkeiten oder um Hilfeleistungen, "wenn der Blick ins Glas doch etwas zu tief gewesen ist". Zudem nahmen die Beamten einige Strafanzeigen auf, darunter zwei wegen des Widerstandes. "Die Polizei wünscht allen Besuchern weiterhin viel Spaß und wird den ihr möglichen Beitrag zu einer hoffentlich reibungsloseren Ab- als Anreise leisten", so Neufeld.

Mitschunkeln im Metal-Land

Erstmals will die Kölner Band Höhner in Wacken spielen. Die Band, die im Rheinland mit Schunklern wie "Viva Colonia" und "Die Karawane zieht weiter" regelmäßig Festsäle zum Kochen bringt, soll um 11.11 Uhr auftreten. Sind die Höhner aufgeregt? "Ich glaube, es ist eher ein spannendes Kribbeln und eine mega Vorfreude auf dieses fantastische Festival", sagt Sänger Patrick Lück. "Es ist ja sozusagen ein Ritterschlag für uns, dort auftreten zu dürfen." Klar sei aber auch, dass es keine zu großen Experimente geben werde. "Wir wurden natürlich nicht gebucht, um in Wacken unsere Songs im Metal- oder Hardrock-Style zu spielen, sondern um genau das zu tun, was uns die letzten 50 Jahre ausgemacht hat", sagt der Musiker. In den vergangenen Jahren sind in Wacken immer wieder Musiker außerhalb der Heavy-Metal-Szene aufgetreten, etwa Heino oder Otto.

Endspurt in Wacken

Das Festival steht vor dem Abschluss: Zu den letzten geplanten Konzerten auf dem sogenannten "Holy Ground" zählen die Auftritte von Lordi und Powerwolf heute Abend beziehungsweise in der Nacht.

Slipknot rocken Wacken

Als Erkennungsmerkmal gelten ihre Masken und Overalls: Als Headliner stehen am Freitagabend Slipknot auf der Hauptbühne in Wacken. Die Band kommt aus Iowa in den USA.

Hohe Nachfrage nach Seelsorge beim Wacken Open Air

Tausende feiern vor den großen Bühnen. Aber nicht allen Besucherinnen und Besuchern geht es gut dabei. Das Angebot der Festivalseelsorge ist nach Angaben der Nordkirche so gefragt wie nie. Das führen die Seelsorger auch auf die Corona-Pandemie zurück.

VIDEO: Festival-Seelsorge gefragt wie nie (1 Min)

"Wacken ist das Weihnachtsfest der Metaller"

Das Konzert der Mittelalter-Rockband In Extremo startet auf der Faster-Bühne. Vor dem Auftritt haben wir Schlagzeuger Florian Speckardt und Sänger Michael Robert Rhein zum Interview getroffen.

VIDEO: In Extremo im Interview (3 Min)

Zu Gast bei den "Wasteland Warriors"

Um in Wacken aufzufallen, muss man sich ganz schön ins Zeug legen. Das ist die Spezialität der Show-Truppe "Wasteland Warriors".

VIDEO: Wasteland Warriors mit postapokalyptischer Show (3 Min)

Festival-Rundgang mit der Polizei

Die Einsatzkräfte der Polizei hatten nach eigenen Angaben bisher zwar viel zu tun, vielfach musste aber nur Streit geschlichtet werden. Von Donnerstag auf Freitag zählte die Polizei nach eigenen Angaben nur wenige Straftaten. Meist hatten Diebe es auf Geldbörsen oder Smartphones abgesehen, die sie aus Zelten stahlen oder unbemerkt aus der Kleidung zogen. Wir haben die Beamten begleitet.

VIDEO: Unterwegs mit der Polizei (4 Min)

Wacken-Chef entschuldigt sich für holprigen Start

Mitveranstalter Thomas Jensen räumt Startschwierigkeiten ein: Nach zwei Jahren Pause habe es im Team "ein bisschen geruckelt und an der Bändchen-Ausgabe waren wir auch ein bisschen zu langsam", sagt Jensen im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur (dpa). Dafür entschuldigten sie sich. Vor allem am Mittwoch - dem traditionell starken Anreisetag - hatte es nicht nur Staus auf den Straßen, sondern auch lange Schlangen vor und auf dem Gelände gegeben. Die Festivalbesucher müssen in diesem Jahr ihre Speisen und Getränke auf dem Gelände bargeldlos zahlen - mit einem Chip am Festival-Armband.

Besucher beschädigen Bundeswehr-Panzer

Die Bundeswehr ist mit einem eigenen Stand für die Nachwuchsgewinnung auf dem Festival vertreten - hat jetzt aber ein Ausstellungsstück weniger. Nach Angaben der Polizei beschädigten Unbekannte einen Truppentransportpanzer. "Unbemerkt löste eine Person aus der Gruppe heraus eine Halon-Löschanlage aus und verursachte damit einen erheblichen Schaden, der sich auf etwa 15.000 Euro belaufen dürfte", teilte Polizeisprecherin Merle Neufeld mit. Die Beamten suchen jetzt Zeugen. "Laut einem Bundeswehrangehörigen war der Täter 185 cm groß, hatte ein europäisches Aussehen und trug ein schwarzes Wacken-Oberteil, kurze Shorts, eine verspiegelte Sonnenbrille und ein Cap mit der Aufschrift Motörhead", so Neufeld.

Der Wacken-Donnerstag in Bildern

Das war ein furioser Start nach langer Corona-Durststrecke. Die Bühnen-Highlights vom Donnerstag gibt es in unserer Bildergalerie zu sehen:

Wechselhaftes Wacken-Wetter

Festivalbesucher erwartet heute ein deutlich kühlerer Tag als gestern. Die Temperaturen bewegen sich laut Vorhersage zwischen 15 und 20 Grad. Das Regenrisiko liegt bei 62 Prozent. Die Ponchos sollten im Zelt also griffbereit liegen.

Das Dorf erwacht - ganz langsam

Einige Tankwagen für die Abwasserentsorgung und Müllfahrzeuge sind im Dorf unterwegs, aber (noch) nur ganz wenige Metalheads. Das Muhen der Kühe, das Zwitschern der Vögel und das Rascheln der Blätter in den alten Bäumen ist wieder zu hören - aber vermutlich nicht mehr lange.

Heute kommen Slipknot

Mit Konzerten von In Extremo, Headliner Slipknot und anderen Musikern geht das Heavy-Metal-Festival heute weiter. Geplant sind bis Samstag unter anderem noch Konzerte von Powerwolf, Hämatom, Lordi, Slime, Venom - und erstmals von der Kölner Band Höhner.

