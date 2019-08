Stand: 05.08.2019 11:46 Uhr

Das große Aufräumen in Wacken

von Jörn Schaar

450 Tonnen Müll mussten die Wacken-Veranstalter im vergangenen Jahr entsorgen. In jedem Jahr bleiben neben Kronkorken und Bierdosen auch Campingstühle, Grills, Zelte, Sofas und sogar Kühlschränke auf dem Campingplatz zurück. Von heute an durchkämmen Trupps von Müllsammlern die Campingflächen in langen Reihen. Sie sammeln den groben Müll in Säcken und bilden Haufen aus allem, was nicht in ihre Müllsäcke passt. Später reinigt eine Spezialfirma die Wiesen von jedem Kronkorken, jeder Zigarettenkippe und jeder Glasscherbe. Schließlich werden die Wiesen übers Jahr als Weideland und zur Heuproduktion genutzt.

Umdenken ist erkennbar

Die Veranstalter wissen noch nicht genau, wie groß die Müllmenge in diesem Jahr sein wird. "Bemerkenswert ist aber, wie viele Campingflächen wir sauber aufgeräumt und ohne jede Hinterlassenschaft gefunden haben", sagt Pressesprecher Gunnar Sauermann. "Wir posten ja immer die zurückgelassenen Sofas auf Twitter und in diesem Jahr musste ich von Sofa zu Sofa eine deutlich längere Strecke gehen, als sonst." Das sei keine ganz neue Erscheinung, sagt er, schon im vergangenen Jahr hätten die Fans vor der Abreise besser aufgeräumt. "Aber das hat sich nun noch einmal fortgesetzt." Trotzdem bleiben immer noch genug einwandfreie Zelte und Campingstühle einfach stehen, die die Fans offenbar nicht mit nach Hause nehmen wollen. Im kommenden Jahr sollen die von einer Wohltätigkeitsorganisation eingesammelt und an die Obdachlosenhilfe weitergegeben werden.

Wacken soll grüner werden

Ein Umdenken gibt es auch bei den Veranstaltern selbst. So haben sie schon im vergangenen Jahr einen Teil ihres Fuhrparks elektrisch betrieben und auch in diesem Jahr sind einige Quads durch E-Bikes ersetzt worden. In der Zukunftswerkstatt des Festivals kamen Macher und Besucher darüber ins Gespräch, dabei kam auch der Vorschlag eine "Green Camping"-Area einzurichten, in der auf Stromgeneratoren und Chemietoiletten verzichtet wird. Etwas, das Stefan aus Hessen schon umsetzt: Mit Solarpanelen und Pufferbatterien betreibt er sein Camp komplett mit Sonnenenergie.

