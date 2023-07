Stand: 04.07.2023 07:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Westerhever Leuchtturm: Sanierung verzögert sich

Die Malerarbeiten am Westerhever Leuchtturm vor St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) verzögern sich. Das rot-weiß gestreifte und bundesweit bekannte und beliebte Fotomotiv sollte eigentlich heute eingerüstet und neu gestrichen werden. Doch die Gerüstbauerinnen und -bauer rücken nun frühestens kommende Woche an, weil ein Statikberechnung zum Aufbau der bis zu 41 Meter hohen Gerüste noch fehlt. Die Malerarbeiten müssen vor Beginn der Herbststürme abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 19:30 Uhr

Nordsee-Ausflugsfahrten gestrichen

Die Reederei Adler Eils hat wegen der Wetterlage mit stürmischen Böen alle Ausflugsfahrten von Büsum (Kreis Dithmarschen) aus abgesagt. Auch die Fahrten zur Insel Helgoland (Kreis Pinneberg) wurden für heute gestrichen. Bereits gekaufte Karten können umgetauscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 09:00 Uhr

Kieler Forschende warnen vor Mikroplastik in der Ostsee

Expertinnen und Experten des Kieler GEOMAR Helmholtz Zentrums für Ozeanforschung warnen erneut vor Mikroplastik in der Ostsee. Nach Angaben der Forscherinnen und Forscher liegt das vor allem daran, dass Müll von den Stränden ins Wasser gerät und dann auf die offene See gelangt. Dort zerfällt der große Strandmüll und wird zu Mikroplastik. Nach Angaben der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trägt auch die Hauptwindrichtung Südwest dazu bei, dass treibender Müll eher von der Küste weggedrückt wird. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Sankt Peter-Ording: Benefizkonzert der Bundeswehr in Utholm-Halle verlegt

Wegen des Wetters wird das für heute Abend geplante Open Air Konzert der Big Band der Bundeswehr mit Sänger Laith Al-Deen in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) verlegt. Es sollte ursprünglich am Abend um 20 Uhr auf dem Marktplatz in St. Peter-Dorf stattfinden. Jetzt weicht das Konzert nach Angaben einer Sprecherin in die Utholm-Halle aus. Wegen der für heute Abend noch erwarteten starken Böen könne man die große Bühne leider nicht aufbauen. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende für die DLRG St. Peter-Ording gebeten. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Grundsteinlegung für neues Feuerwehrhaus in Bad Segeberg

In Bad Segeberg (Kreis Segeberg) wird schon seit Wochen neben der B206 gebaut. Heute ist dort offizielle Grundsteinlegung für das neue Feuerwehrhaus. 18 Millionen Euro investiert die Stadt. In zwei Bauabschnitten soll erst ein Neubau entstehen und dann das alte Gerätehaus aus den 80er-Jahren abgerissen werden. 2025 soll die neue Feuerwache fertig sein. Nach eigenen Angaben fährt die Feuerwehr Bad Segeberg rund 250 Einsätze im Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:00 Uhr

Sozialer Tag in SH: Arbeit statt Schule

In Schleswig-Holstein beteiligen sich Kinder und Jugendliche von rund 160 Schulen heute am Sozialen Tag. Für den guten Zweck geht es für viele Schülerinnen und Schüler statt ins Klassenzimmer in Betriebe, Läden oder zu anderen Arbeitgebern. Ihren Lohn spenden sie an die Organisation Schüler Helfen Leben. Die fördert damit Projekte für Kinder und Jugendliche unter anderem in Südosteuropa und in der Ukraine. Den Sozialen Tag gibt es in Schleswig-Holstein seit mehr als 20 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 06:00 Uhr

Landwirte freuen sich über Regen in SH

Nach rund zwei Monaten Trockenheit ist der Regen zurück. Der Vorsitzende des Bauernverbands, Klaus-Peter Lucht, ist erfreut. Aber das reiche noch nicht, der Weizen brauche noch mehr Wasser, damit es nicht zu größeren Ernte-Einbußen komme, berichten Ackerbauern NDR Schleswig-Holstein. Auch die Milchviehhalter hoffen auf mehr Regen, der das Gras und damit das Futter für die Kühe wachsen lässt. Laut Lucht fiel der zweite Grasschnitt vor einer Woche äußerst mager aus. Dramatisch ist die Lage nach Angaben des Bauernverbands allerdings noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 06:00 Uhr

Schiffswrack in der Trave: Erste Fundstücke geborgen

Archäologen der Stadt Lübeck haben erste Fundstücke aus dem knapp 400 Jahre alten Schiffswrack auf dem Grund der Trave vorgestellt. Seit einem Monat läuft die Bergung des historischen Frachtseglers. Geborgen wurden unter anderem Holzplanken und Teile eines Ankers. Nach ersten Untersuchungen gehen die Experten davon aus, dass das Schiff im 17. Jahrhundert nach einem Brand gesunken sein könnte. Außerdem fand das Team bemalte Schüsseln, Teller, einen Kochtopf sowie eine Schnaps- und eine Weinflasche. Die Bergung soll noch bis Ende September dauern und wird nach Angaben der Stadt rund zwei Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 06:00 Uhr

Anzahl der Kegelrobben-Jungtiere wieder gestiegen

Im Wattenmeer und auf Helgoland (Kreis Pinneberg) leben wieder deutlich mehr Kegelrobben. In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Jungtiere jährlich um durchschnittlich 13 Prozent gewachsen, so eine Sprecherin des Internationalen Wattenmeer-Sekretariats in Wilhelmshaven. Die Bilanz ist das Ergebnis der Kegelrobbenzählungen im Wattenmeer und auf Helgoland von diesem und vom vergangenen Jahr. Demnach wurden während des Höhepunkts der Wurfsaison von November bis Januar im Wattenmeer und auf Helgoland insgesamt 2.500 junge Kegelrobben gezählt. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 05:30 Uhr

Wetter: Sonne, Wolken, Schauer und Wind

Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Neben einigen trockenen Abschnitten sind Schauer und auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen) bis 21 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Vielerorts weht mäßiger bis frischer - an der Westküste starker - West- bis Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 7 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2023 | 09:00 Uhr