Hamburger Flughafen rüstet sich für Reisewelle in den Sommerferien Stand: 04.07.2023 13:00 Uhr Viele Hamburgerinnen und Hamburger zieht es in den Sommerferien wieder in die Ferne. Der Hamburger Flughafen rechnet mit etwa zehn Prozent mehr Passagieren als im vergangenen Sommer, aber noch nicht so viel wie vor der Corona-Pandemie.

In Spitzenzeiten erwartet der Airport bis zu 350.000 Passagiere pro Woche. Um ein Chaos bei der Abfertigung wie im vergangenen Jahr zu vermeiden, setzt der Flughafen nach eigenen Angaben mehr Personal und mehr Technik ein. Der Airport hat in den vergangenen Monaten sehr viele neue Automaten aufgestellt, an denen die Fluggäste einchecken können, ihre Bordkarten gedruckt bekommen und wo sie ihr Gepäck aufgeben können. Das erspart das Anstehen in der Schlange bei den Check-In-Schaltern.

Airport hat mehr Mitarbeiter im Einsatz

Während der Sommerferienwelle öffnet der Flughafen eine halbe Stunde früher als sonst, nämlich schon um 3.30 Uhr. Dann sollen auch die Schalter und die Sicherheitskontrollen besetzt sein. Außerdem hat der Flughafen extra für die Ferienzeit rund zwei Dutzend zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, die in den Terminals Hilfe leisten können. Zu den Stoßzeiten sollen dann auch noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Büros aushelfen.

"Slot&Fly": Zeitfenster für Sicherheitskontrolle buchen

Bei den Sicherheitskontrollen erhofft sich der Airport Verbesserungen durch das System "Slot&Fly", das im April vorgestellt wurde. Wer will, kann also ein Zeitfenster buchen, in dem er durch die Sicherheitskontrolle kommt. Schon jetzt nutzen das bis zu 3.000 Menschen am Tag, in den Sommerferien dürften es aber noch mehr werden. Die Slots kann man schon drei Tage im Voraus buchen.

Rat: Zweieinhalb Stunden vor Abflug am Airport sein

Die Bundespolizei hat aber auch noch einmal sichtbar nachgebessert. An vielen Stellen vor der Sicherheitskontrolle wird viel deutlicher als früher darauf hingewiesen, wie man als Passagier die Kontrolle beschleunigen kann. Dazu gehören die bekannten Regeln, wie die, dass die Passagiere keine Flüssigkeiten oder keine spitzen Gegenstände im Handgepäck mitnehmen dürfen. Der Flughafen rät, während der Sommerferien mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Terminal zu sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Luft- und Raumfahrt Flugverkehr