Ernte-Endspurt: Erdbeersaison endet früher als sonst Stand: 04.07.2023 11:39 Uhr Vor knapp zwei Monaten hatte in Schleswig-Holstein offiziell die Erdbeersaison begonnen. Und bald ist sie schon wieder zu Ende - früher als sonst, sagt die Landwirtschaftskammer.

Die Erdbeersaison in Schleswig-Holstein geht in den Endspurt. Noch etwa zwei bis drei Wochen wird es laut Landwirtschaftskammer dauern, bis auch die letzten roten Früchte im Land geerntet sind. Demnach sind die schleswig-holsteinischen Landwirte zufrieden mit der Saison - auch wenn sie in diesem Jahr etwas kürzer ausfällt. Das langanhaltende Sonnenwetter habe die Früchte nämlich schneller reifen lassen, berichten die Erdbeerhöfe - die Saison geht daher früher zu Ende.

Verkaufsstart für Himbeeren und Kirschen aus SH

Zusätzlich zu den Erdbeeren werden jetzt auch heimische Kirschen und Himbeeren verkauft. Die freuen sich aktuell auch über den Regen, erklärte Daniela Rixen von der Landwirtschaftskammer: "Alle Kulturen gieren nach Niederschlägen und insbesondere bei Kirschen und Himbeeren haben viele Betriebe auch in Technik investiert, die die Früchte von oben schützt vor zum Beispiel Hagel oder Regen."

Weitere Informationen Erdbeeren: Selbst gepflückt besonders frisch und aromatisch Woran erkennt man aromatische Früchte? Was ist beim Pflücken und Aufbewahren zu beachten? Praktische Tipps und Rezepte. mehr

Rixen zufolge hat das sonnige Wetter die Reife der Himbeeren und Kirschen zusätzlich gefördert - und auch die Fruchtqualität verbessert.

Prognose: 10.000 Tonnen heimische Erdbeeren

Kirschen und Himbeeren werden in Schleswig-Holstein insgesamt auf etwa 130 Hektar angebaut - Erdbeeren dagegen auf etwa 860 Hektar. Knapp 90 Erdbeer-Betriebe verzeichnete die Landwirtschaftskammer in diesem Jahr. Die größten Anbauflächen liegen demnach in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Plön und Ostholstein.

Vor Beginn der Saison rechnete die Landwirtschaftskammer in Schleswig-Holstein mit einer Produktionsmenge von 10.000 Tonnen Erdbeeren in 2023. Ob dieser Wert tatsächlich erreicht wird, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft