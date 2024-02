Stand: 13.02.2024 07:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mann stirbt bei Autounfall in Kochendorf

Bei einem Autounfall in der Nähe von Kochendorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist gestern ein Mensch ums Leben gekommen. Dort waren laut Polizei zwei Autos frontal zusammen gestoßen. Der Grund für den Unfall ist noch unklar. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Eine Mutter und ihr Kind, die im anderen Wagen unterwegs gewesen waren, kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer eines dritten am Unfall beteiligten Autos wurde vor Ort medizinisch versorgt. Insgesamt waren rund 40 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 07:00 Uhr

Brennender Lkw: A7-Auffahrt Neumünster-Süd gesperrt

Wegen eines brennenden Lastwagens ist die A7-Auffahrt Neumünster-Süd voll gesperrt. Auch auf der B205 kommt südlich von Neumünster kommt es zu Behinderungen. Das unbesetzte Führerhaus eines Lkw habe seit circa 4.30 Uhr in Flammen gestanden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Grund dafür sei vermutlich ein technischer Defekt. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Um den Lastwagen aus dem Kurvenbereich der Anschlussstelle zu bergen, werden die Einsatzkräfte den Angaben zufolge voraussichtlich den Vormittag über beschäftigt sein. Solange bleibe die Zu- und Abfahrt auf dieser Seite voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 06:00 Uhr

Kieler Forscher machen offenbar Sensationsfund in der Ostsee

Ein Forschungsteam der Universität Kiel hat einen Sensationsfund auf dem Grund der Ostsee gemacht. Vor Rerik im Kreis Rostock ist eine vermutlich etwa 11.000 Jahre alte Steinmauer entdeckt worden. So alt war bislang kein anderes Bauwerk, das Archäologen am Grund der Ostsee entdeckt haben, sagte ein Sprecher der zuständigen Behörde. Eigentlich wollte das Forschungsteam der Kieler Christian-Albrechts-Universität 2021 etwas ganz anderes in der Mecklenburger Bucht untersuchen. Dabei wurde das Team in 21 Metern Tiefe auf eine lange, gleichmäßige Steinstruktur aufmerksam. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 06:00 Uhr

Jahresbilanz NOK: Stabiles Verkehrsgeschehen - weniger Ladungen

Im vergangenen Jahr ist auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) weniger Fracht transportiert worden als noch im Jahr davor. Das hat die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bekannt gegeben. Insgesamt sei bei der Ladungsmenge ein Rückgang von gut sechs Prozent zu verzeichnen. Der Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Eric Oehlmann begründet das unter anderem mit globalen Einflüssen. Mit etwa 26.660 Schiffspassagen, und somit nur 0,8 Prozent weniger als im Vorjahr, konnte ein relativ stabiles Verkehrsgeschehen verzeichnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolkig mit Aussicht auf Regen und vereinzelt Gewitter

Heute gibt es viele Wolken, hin und wieder lockert es auf. Von Westen her ziehen gelegentlich Regenschauer übers Land. Vor allem in Nordfriesland ist es später länger trocken, mit Aufheiterungen und zeitweiligem Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 8 Grad in Norderstedt (Kreis Segeberg). Es gibt mäßigen, zeitweise böigen bis stark böigen Südwestwind, an der Nordsee weht frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 13.02.2024 06:00 Uhr

