Kreis Plön hilft kleinen Kommunen beim Klimaschutz Stand: 13.02.2024 15:55 Uhr Der Kreis Plön möchte kleine Städte und Gemeinden bei Umweltschutzprojekten mehr unterstützen. Dazu hat der Kreis eine Klimaschutzagentur ins Leben gerufen, die den Kommunen zur Seite stehen soll.

von Joscha Krone

Das Klima schützen und die richtigen Maßnahmen für den Umweltschutz und Nachhaltigkeit ergreifen - für viele kleinere Kommunen im Land ist das eine Herkulesaufgabe. Deswegen möchte der Kreis Plön mit einem neuen Angebot Städte und Gemeinden zum Beispiel bei der Konzepterstellung und bei Förderanträgen für Photovoltaik oder bei der Wärmeplanung unterstützen - mit Hilfe einer Klimaschutzagentur.

Denn: Fachpersonal in Sachen Umweltschutz ist gerade in kleineren Gemeinden sehr begrenzt, sagt Björn Demmin, Landrat des Kreises Plön und gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Agentur. Das neue Angebot soll Fachkräfte und Expertise bündeln. Dazu steht zu Beginn ein Team aus drei sogenannten Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanagern sowie einem Geschäftsführer und einer Assistenz bereit.

Hilfe bei kommunaler Wärmeplanung

Das Team der Agentur liefert dann Unterstützung zum Beispiel bei der gesetzlich vorgegebenen kommunalen Wärmeplanung. Bis 2028 müssen auch kleinere Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein entsprechende Konzepte und Planungen dafür vorlegen. Agentur-Geschäftsführer Dr. Norbert Bruhn-Lobin erklärt, dass die Agentur dann Hilfestellungen leistet, wenn es um die Wahl der Firmen für die Umsetzung eines solchen Plans geht oder darum, Finanzierungstöpfe zu finden und nutzen.

Klimaschutzagentur ist ein "Mitmach-Projekt"

Die neue Agentur ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kommunen und des Kreises Plön. Das heißt, dass die Kommunen einerseits Mitgesellschafter der Agentur werden können, andererseits können sie die Angebote der Agentur nutzen. Dafür müssen die Kommunen keine Umsatzsteuer zahlen, betont Bruhn-Lobin. Außerdem könne die Agentur von den Kommunen mit Aufgaben betraut werden, ohne dass ein großer Prozess der Auftragsvergabe nötig ist.

Um Mitgesellschafter bei der Klimaschutzagentur mit Sitz in Schwentinental zu werden, müssen die Gemeinden jeweils 1.000 Euro Gesellschaftsanteile und drei Euro pro Einwohner zahlen, erklärt Geschäftsführer Norbert Bruhn-Lobin. Wegen knapper Haushaltsmittel sei das neue Angebot eine kostengünstige und zuverlässige Alternative, um den Klimaschutz in der Region weiter anzutreiben, sagt Landrat Björn Demmin.

Bei den Gemeinden den Druck rausnehmen

"Die Bürgerinnen und Bürger erwarten von ihren gewählten Vertretern natürlich, dass sie die Projekte umsetzen, dass sie sich auf den Weg machen in Richtung Klimaschutz, dass sie die Wärmewende anschieben oder dass sie nachhaltiger werden", stellt der Landrat fest. Die Zusammenarbeit in der Agentur ermögliche es den Gemeinden, den Erwartungsdruck in Sachen Klimaschutz entgegenzukommen.

Kommunen zeigen zu Beginn noch wenig Interesse

Zum Start der Klimaschutzagentur ist die Nachfrage aber offenbar gering, denn von den knapp 80 Gemeinden im Kreis wollen bislang nur neun Gemeinden dabei sein. Man sei allerdings am Anfang, betont der Landrat, und hofft nach dem Schritt in die Öffentlichkeit jetzt auf einen Dominoeffekt, sodass noch viele weitere Städte und Gemeinden hinzukommen. Bei größeren Städten wie Plön oder Preetz rechnet er aber erstmal nicht damit, dass sie in die Agentur einsteigen werden. Denn die größeren Städte beschäftigten zumeist eigene Kliamschutzmanager.

Zu Beginn diesen Jahres hat die Agentur ihre Arbeit aufgenommen. Am Dienstag wurde sie der Öffentlichkeit vorgestellt. Die ersten Gemeinden sollen im April als Mitgesellschafter hinzukommen. Neben dem Kreis Plön gibt es auch schon im Kreis Rendsburg-Eckernförde seit 2020 eine Klimaschutzagentur.

