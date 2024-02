Stand: 05.02.2024 06:46 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Illegale Müllkippe in Norderstedt verschwindet

Die illegale Müllkippe in Norderstedt (Kreis Segeberg) soll von heute an abgebaut werden. Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will sich ein Bild von den Vorarbeiten machen. Mehrere Tausend Tonnen Abfall türmen sich seit Jahren meterhoch auf der Deponie in Norderstedt-Friedrichsgabe. Zum Teil gefährlicher Müll wie Bauschutt, Kunststoffe, Dämmstoffe und Teerpappe muss getrennt und sicher entsorgt werden. Das Land hatte angekündigt, 3,8 Millionen Euro für die Räumung zur Verfügung zu stellen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 06:00 Uhr

Geflügelpest im Kreis Steinburg

In einem Betrieb im Kreis Steinburg ist die Geflügelpest ausgebrochen Das teilte das schleswig-holsteinische Landwirtschaftsministerium mit. Die Tiere seien bereits getötet worden. Um den betroffenen Betrieb wurde eine Sperrzone eingerichtet. Im Umkreis von zehn Kilometern muss Geflügel in Ställen gehalten werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 06:00 Uhr

Tornesch hat einen neuen Bürgermeister

Christopher Radon wird neuer Bürgermeister in Tornesch (Kreis Pinneberg). Der 46 Jahre alte CDU-Kandidat erhielt bei der Wahl am Sonntag rund 57 Prozent der Stimmen. Er setzte sich gegen Ann Christin Hahn von den Grünen durch. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 52 Prozent. Noch-Bürgermeisterin Sabine Kählert war nicht mehr zur Wahl angetreten. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 06:00 Uhr

Feuer in Abschiebehaftanstalt in Glückstadt

Eine brennende Gardine hat für einen Feuerwehreinsatz in der Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg) gesorgt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Bewohner die Gardine vermutlich absichtlich angezündet. Verletzt wurde bei dem Brand am Sonntagnachmittag niemand. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach gut einer Stunde zu Ende. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 06:00 Uhr

Tausende demonstrieren in Lübeck gegen Rechtsextremismus

Nach Angaben der Polizei waren am Sonntag 5.000 Menschen in Lübeck unterwegs, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Der Veranstalter sprach von 9.000 Teilnehmern. Auch in Büsum (Kreis Dithmarschen) und in Quickborn (Kreis Pinneberg) gab es Sonntagmittag Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Am Sonnabend (3. Februar) versammelten sich laut Polizei in Eutin (Kreis Ostholstein) etwa 2.500 Menschen. In Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) 1.500 und in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) 1.200. In Brunsbüttel und Heide (beide Kreis Dithmarschen) kamen jeweils etwa 1.000 Menschen zusammen. Weitere 250 hielten in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) eine Mahnwache. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 06:00 Uhr

Bahnstreiks: GDL und Deutsche Bahn verhandeln wieder

Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer wollen heute wieder miteinander reden - nach vielen gescheiterten Tarifrunden und anschließenden Streiks der GDL auch in Schleswig-Holstein. An einem geheimen Verhandlungsort in Berlin suchen sie erneut nach einer Lösung. Die Hoffnung: Vor Ostern könnte ein neuer Tarifvertrag stehen. | NDR Schleswig-Holstein 05.02.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Wolken, Regen und Wind

Heute gibt es bei dichten Wolken zum Teil länger anhaltenden Regen. Am Nachmittag lässt er in der Südwesthälfte nach - Auflockerungen sind hier möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 6 Grad auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 9 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Der Wind weht stark bis stürmisch.

