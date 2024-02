15-Jähriger fährt Auto auf der B76 - Eltern sitzen daneben Stand: 05.02.2024 12:03 Uhr Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Bösdorf ein Auto auf der Bundesstraße 76 im Kreis Plön gestoppt. Die Überraschung war groß: Ein Teenager lenkte den Wagen seiner Eltern.

Einer Zeugin war laut Polizei aufgefallen, dass ein Audi unsicher auf der B76 zwischen Schwentinental und Eutin (Kreis Ostholstein) unterwegs war. Sie meldete sich bei der Polizei und Beamte der Reviere in Plön und Malente machten sich auf den Weg. In Höhe Bösdorf stoppten sie den Wagen. Am Steuer saß ein 15 Jahre alter Junge. Mit ihm im Wagen saßen seine Eltern sowie sein zwölfjähriger Bruder.

Ermittlungsverfahren gegen Teenager

Gegen den Teenager läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch die Eltern beziehungsweise der Fahrzeughalter müssen mit einem Strafverfahren rechnen. Die Polizei sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die die Fahrt beobachtet haben oder durch die Fahrweise in Gefahr gerieten. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04522) 500 51 42 entgegen.

