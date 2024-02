Chef der Deutschen Minderheit zur Audienz im Königshaus Stand: 05.02.2024 15:04 Uhr Vergangenes Jahr wurde der Hauptvorsitzende des Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN), Hinrich Jürgensen, mit dem Ritterkreuz des Dannebrog-Ordens geehrt - für sein Engagement für die Minderheit. Heute bedankte er sich dafür beim dänischen König Frederik X.

von Simone Mischke

Wegen des überraschenden Thronwechsels war nicht klar, ob der Termin für die Audienz im Königshaus am 5. Februar bestehen bleibt: Denn die Tradition will es, dass die Ordensträger sich persönlich beim König für die Auszeichnung bedanken. Am Freitag erst war Hinrich Jürgensen aus Kopenhagen zurückgekehrt. Er war mit einer Delegation der Landesregierung aus Schleswig-Holstein unterwegs. Tags drauf packte er seine Reisetasche wieder, um sich erneut auf den Weg nach Kopenhagen zu machen. Die Audienz bei König Frederik im Schloss Amalienborg im Herzen der Stadt sollte wie geplant stattfinden.

Fünf Minuten allein mit König Frederik

Am späten Montagvormittag war es dann soweit: der Chef der deutschen Minderheit verbeugte sich mit weißen Handschuhen vor König Frederik und schüttelte dem Monarchen die Hand. "Das war schon spannend, den ganzen Ablauf zu erleben. 45 Minuten vorher wurden wir angemeldet und dann wartet man. Wir waren circa 50 Leute, die meisten Verdienstmedaillen-Träger. Bei der Audienz selbst ist man dann mit dem König allein." Die Atmosphäre sei entspannt und harmonisch gewesen, berichtet Hinrich Jürgensen. "Wir haben uns über die Minderheit unterhalten und darüber, dass ich zwar sehr stolz auf den Dannebrog-Orden bin, aber dass das auch eine große Anerkennung für die Arbeit ist, die alle in der deutschen Minderheit leisten."

Auszeichnung für Verdienst um die Deutsche Minderheit

Doch warum überhaupt diese Audienz bei dem frischgebackenen König? Hinrich Jürgensen ist das Gesicht und das Sprachrohr der Deutschen Minderheit im dänischen Nordschleswig. Zu dieser Personengruppe zählen etwa 15.000 bis 20.000 Menschen. Vor wenigen Monaten wurde Jürgensen mit dem Ritterkreuz des Dannebrog-Orden - damals noch von Königin Margrethe II. - für sein Engagement für die Deutsche Minderheit ausgezeichnet. Unter anderem hatte Hinrich Jürgensen den Einsatz eines grenzüberschreitenden Rettungshubschraubers initiiert. Der Orden wird mit der Post zugeschickt. "Und die Tradition will es, dass man sich dafür bei einem persönlichen Termin im Königshaus bedankt - in diesem Fall bei König Frederik", erklärt Hinrich Jürgensen.

König Frederik kündigt Besuch bei der deutschen Minderheit an

2008 war Hinrich Jürgensen zuletzt auf das Kronzprinzenpaar getroffen. Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary hatten verschiedene Institutionen der Deutschen Minderheit in Nordschleswig besucht. "Darauf habe ich den König angesprochen: Er sagte dann von sich aus, dass das ja schon ganz schön lange her sei! Und das man sehen müsse, ob man nicht in Kürze einen Gegenbesuch auf die Beine bekäme. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut und auch die Gelegenheit genutzt, ihn einzuladen." Ein Besuch des Königs in Nordschleswig bei der deutschen Minderheit, das wäre ein sehr deutliches Signal nach außen, ist der BDN-Chef überzeugt.

