Keine Abflüge: Streiks auch am Flughafen Hamburg

Am Hamburger Flughafen werden heute keine Flugzeuge mit Passagieren abheben. Alle 126 geplanten Abflüge werden "gestrichen oder finden ohne Passagiere statt" - das hat die Flughafengesellschaft am Dienstag nach dem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft ver.di für die Luftsicherheitskräfte mitgeteilt. Betroffen sind laut Flughafen etwa 15.000 Fluggäste. Grund für den Ausstand sind die stockenden Tarifverhandlungen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 06:00 Uhr

A1 bei Bad Oldesloe Richtung Hamburg wird ab heute saniert

Die A1 zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide (beide Kreis Stormarn) wird laut Autobahn GmbH Richtung Hamburg ab heute saniert. Auf dem vier Kilometer langen Abschnitt müssen die 50 Betonplatten aufwendig erneuert und teilweise komplett ausgetauscht werden. Dafür werden zwei der drei Fahrstreifen gesperrt, außerdem gilt Tempo 80. Die Autobahn GmbH rechnet damit, dass ab Mitte Februar ein weiterer Fahrstreifen freigegeben werden kann und ab Anfang März die Baustelle komplett verschwunden ist. Das sei jedoch vom Wetter abhängig - bei Frost könne der Beton nicht aushärten. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 06:00 Uhr

Itzehoe: 300 Menschen demonstrieren gegen Sparpläne des Bundes

Rund um Itzehoe im Kreis Steinburg haben am Mittwochabend knapp 300 Trecker, Pkw und Handwerkerfahrzeuge stundenlang für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Laut Polizei startete die Demonstration um 18 Uhr in Itzehoe. Anschließend fuhr der etwa sechs Kilometer lange Korso über die B5 durch mehrere Dörfer, unter anderem Hanerau-Hademarschen, Wacken und Nutteln. Die Teilnehmer demonstrierten laut Polizei gegen die Sparpläne der Bundesregierung. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 06:00 Uhr

Landesregierung von SH zu Gast bei dänischen Nachbarn

Die Schleswig-Holsteinische Landesregierung ist zu Gast in Dänemark. Am Mittwoch gab es ein Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Darin ging es unter anderem um den Schutz der Ostsee, um eine bessere Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz und um den grenzüberschreitenden Verkehr. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) hofft auf eine gemeinsame Strategie, um Maßnahmen zur Energiewende zu entwickeln. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der ursprünglich an den Gesprächen teilnehmen wollte, musste sich krankheitsbedingt entschuldigen. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 06:00 Uhr

Nach Ostsee-Sturmflut: Viele Schäden bereits beseitigt

Drei Monate nach der schweren Ostsee-Sturmflut sind an vielen Orten die Schäden wieder beseitigt. In Grömitz (Kreis Ostholstein) wurden zum Beispiel die Dünen wieder hergerichtet. Als nächstes sollen die Schäden an der Promenade und den Strandzugängen repariert werden, teilt Bürgermeister Sebastian Rieke (FWV) mit. Ähnlich ist auch die Lage auf Fehmarn, in Heiligenhafen (beide Kreis Ostholstein) und in der Lübecker Bucht. In Niendorf am Timmendorfer Strand wurde laut Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke (FDP) der Steg am Brodtener Ufer instandgesetzt. Weitere Brücken und Buhnen sollen folgen. Die Küstenorte setzen dabei auf Hilfe vom Land, die Förderrichtlinien müssen aber noch beschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 05:30 Uhr

Wetter: Meist bewölkt, nur zeitweise Sonne möglich

Heute ist es zeitweilig sonnig, ansonsten bleibt es eher bewölkt, aber meist trocken. Nur vereinzelt sind Schauer möglich. Im Tagesverlauf weht der Wind mäßig bis frisch aus West- bis Nordwest mit starken bis stürmischen Böen. An der See kann es auch starken Wind und vereinzelt Sturmböen geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei 6 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) bis 8 Grad in Quickborn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 01.02.2024 07:00 Uhr

