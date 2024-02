Stutthof-Prozess: Revision beim Bundesgerichtshof eingegangen Stand: 28.12.2022 14:48 Uhr Der Bundesgerichtshof (BGH) muss sich mit einem Urteil des Landgerichts Itzehoe befassen: Es geht um die Verurteilung einer mittlerweile 98-jährigen ehemaligen Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof. Der Antrag auf Revision sei nun eingegangen, teilte der BGH am Donnerstag mit.

Im Dezember 2022 ist nach fast zwei Jahren Gerichtsverhandlungen das Urteil im sogenannten Stutthof-Prozess gefallen. Das Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) hatte die Angeklagte Irmgard F. wegen Beihilfe zum Mord in 10.505 Fällen und versuchten Mordes in fünf Fällen zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Obwohl bereits eine Woche nach der Urteilsverkündung feststand, dass Revision eingelegt werden würde, dauerte es noch ein weiteres Jahr, bis der Antrag schließlich den Bundesgerichtshof erreichte. Der Grund für die Verzögerung: Wie eine Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft NDR Schleswig-Holstein mitteilte, müsse ein Urteil dafür zuerst in schriftlicher Form vorliegen - und dies ließ auf sich warten.

Revisionsantrag wirft Fragen zur Strafbarkeit auf

Die Angeklagte geht mit ihrem Antrag gegen das Urteil vor. Laut dem Generalbundesanwalt wirft der Revisionsantrag "grundsätzliche Fragen zur Strafbarkeit wegen Beihilfe zum Mord durch die Dienstverrichtung in einem Konzentrationslager" auf. Denn das Lager in Stutthof sei nicht zugleich ein reines Vernichtungslager gewesen. Über diese spezielle Konstellation habe der BGH noch nicht entschieden, so der Generalbundesanwalt weiter. Deshalb habe er einen Verhandlungsgtermin beantragt, so der BGH. Mit der Revision ist das derzeitige Urteil nicht rechtskräftig.

Der BGH soll nun einen Termin für die Verhandlung ansetzen. Ein Zeitplan für das weitere Verfahren steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.12.2022 | 15:00 Uhr