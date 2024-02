Frau in Glückstadt getötet - Tatverdächtiger wieder auf freiem Fuß Stand: 01.02.2024 16:06 Uhr In Glückstadt haben Polizeibeamte die Leiche einer 28-Jährigen in einer Wohnung entdeckt. Offenbar wurde sie erstochen. Ein erster Tatverdacht gegen einen 26-Jährigen hat sich laut Polizei nicht erhärtet. Die Ermittler bitten nun um Hinweise.

Nach dem Tod einer 28-Jährigen in Glückstadt (Kreis Steinburg) sucht die Kriminalpolizei nach Zeuginnen und Zeugen, die zwischen Mittwochabend und 4 Uhr am Donnerstagmorgen rund um den Tatort in der Straße Im Lübschen Recht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.

Hintergründe der Tat unklar

Ein noch in der Tatnacht in Itzehoe festgenommener 26-Jähriger wurde inzwischen wieder freigelassen. Nach der Vernehmung des Mannes und weiteren Ermittlungen habe sich der Tatverdacht nicht erhärtet, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar, die Mordkommission ermittelt.

Auch vier Kinder in der Tat-Wohnung

Die Polizei hatte nach eigenen Angaben gegen 0.45 Uhr in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den Hinweis bekommen, dass in einem Mehrfamilienhaus in Glückstadt eine Gewalttat passiert sein sollte. In einer Wohnung entdeckten die Beamtinnen und Beamten dann die Leiche einer 28-jährigen Frau, die offenbar nach einem Messerangriff an ihren schweren Verletzungen verstorben war. Auch die vier Kinder der Frau im Alter von drei bis elf Jahren waren in der Wohnung. Das Jugendamt kümmert sich jetzt um sie.

