Stand: 30.01.2024 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Betrieb der Schleifähre Missunde verzögert sich

Der Start der neuen Schleifähre "Missunde III" zwischen Kosel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) verzögert sich laut Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein mindestens bis Mitte März. Grund dafür ist, dass die Anleger den derzeit extremen Wetterverhältnissen noch nicht standhalten und nachgebessert werden müssen. Der Ausbau kostet laut Landesbetrieb knapp 100.000 Euro. Ursprünglich sollte die "Missunde III" Ende Januar oder Anfang Februar das außer Betrieb genommene Vorgänger-Modell "Missunde II" ersetzen. Diese wurde bereits Anfang Januar stillgelegt. Wer über die Schlei will, muss deshalb weiterhin bis zu 30 Kilometer Umweg einplanen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 07:00 Uhr

Ministerpräsident reist nach Dänemark

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) reist heute gemeinsam mit mehreren Kabinettskollegen nach Kopenhagen. Im Mittelpunkt des Besuches steht ein Gespräch mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Ziel des Besuches ist es, die Zusammenarbeit zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark weiter auszubauen. Günther sprach vor der Reise von einer extrem engen Zusammenarbeit, die beide Länder pflegten, gerade auch in der Grenzregion. Günther erhofft sich durch die Reise Lerneffekte für Schleswig-Holstein: Erste Kooperationen gebe es bei Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, einen Vorsprung hätten die Dänen beim Thema schlankere Bürokratie. Für ihn habe der Besuch in Kopenhagen eine hohe Bedeutung, so Günther. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 06:00 Uhr

Warnstreik im ÖPNV am Freitag - auch in Schleswig-Holstein

Die Gewerkschaft ver.di hat in allen Bundesländern außer in Bayern zu einem mehrstündigen Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr am Freitag aufgerufen. Wie die Aktionen in Schleswig-Holstein aussehen, soll laut ver.di heute bekannt gegeben werden. Fest stehe bisher nur, dass die kommunalen Unternehmen bestreikt werden, also die Verkehrsbetriebe in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Aufgerufen zum Streik sind zudem die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH), die mit Bussen überwiegend im schleswig-holsteinischen Umland der Hansestadt verkehrt. Für die rund 70 privaten Busunternehmen laufen noch Verhandlungen mit dem Omnibus Verband Nord. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 06:00 Uhr

UKSH Kiel und Lübeck: Warnstreik der Ärzte und Ärztinnen

Rund 2.000 Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) sind dazu aufgerufen, sich heute an einem bundesweiten Warnstreik zu beteiligen. Das betrifft die Standorte Kiel und Lübeck. Am Vormittag wollen mehrere Hundert Beschäftigte mit Bussen nach Hannover fahren. Dort findet am Nachmittag eine zentrale Kundgebung des Marburger Bundes statt. Bundesweit sind 23 landeseigene Universitätskliniken zum Warnstreik aufgerufen. Die Versorgung von Notfällen im UKSH soll durch eine Mindestbesetzung sichergestellt werden. Laut eines Kliniksprechers wird es zu Verschiebungen von geplanten Eingriffen und Behandlungen kommen. Hintergrund des Warnstreiks sind festgefahrene Tarifverhandlungen. Der Marburger Bund fordert 12,5 Prozent mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 06:00 Uhr

Wetter: wechselnd bewölkt und regnerisch

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, anfangs gibt es vor allem nach Ostholstein und zum Lauenburgischen hin teils Aufheiterungen und etwas Sonne. Vor allem von der Nordsee bis nach Angeln ist zeitweise etwas Regen möglich. Die Temperaturen sind mild bei Höchstwerten von 6 Grad in Hörnum auf Sylt und 10 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Wind weht schwach bis mäßig, später gibt es böig auffrischenden und von Süd auf West drehenden Wind, später starke bis stürmische Böen. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2024 07:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 5 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2024 | 07:00 Uhr