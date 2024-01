Landesregierung aus SH zu Gast bei dänischen Nachbarn Stand: 30.01.2024 05:00 Uhr Die schleswig-holsteinische Landesregierung um Daniel Günther (CDU) reist heute für zwei Tage nach Kopenhagen. Im Mittelpunkt steht ein Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

von Anna Grusnick

In Dänemark hat sich mit dem Thronwechsel viel verändert - konstant bleibt die gute Verbindung zum Nachbarland Schleswig-Holstein. Ob die Energiewende, die Transformation der Wirtschaft, Wasserstofftechnologie oder die Minderheiten - zahlreiche Themen, Termine und Gespräche stehen bei der Reise der Landesregierung auf der Agenda. Gemeinsam mit dänischen Regierungsvertretern soll überlegt werden, wie die Zusammenarbeit zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein weiter ausgebaut werden kann.

Ausloten von Gemeinsamkeiten

Ministerpräsident Günther pflegt enge Kontakte ins Nachbarland, hat sich mehrfach mit Ministerpräsidentin Frederiksen getroffen, war zu Gast bei Königin Margrethe II. und mit ihrem Sohn, dem jetzigen König Frederik X., joggen. Er freue sich auf die Reise und messe dem Besuch in Kopenhagen eine hohe Bedeutung bei, so Günther. "Das ist eine extrem enge Zusammenarbeit, die wir dort pflegen. Gerade auch in der Grenzregion."

Ein Thema werde bei den Gesprächen in Kopenhagen die Situation an der Grenze und der Grenzhandel zwischen den Ländern sein, so Günther. Interessant dürfte auch das Thema Wasserstoff sein, denn auf diesem Gebiet ist Dänemark Vorreiter. An der Westküste des Landes soll zum Beispiel bis 2030 ein riesiger grüner Energiepark entstehen, der pro Jahr eine Million Tonnen Wasserstoff liefern soll. Kommunale Unternehmen, wie die Stadtwerke Flensburg, sichern sich bereits jetzt Wasserstoff aus Dänemark, der ab 2028 exportiert werden könnte. Günther bekräftigte: "Das Thema Wasserstoff spielt für uns erhebliche Rolle. Wir haben etliche Projekte auch bei uns in Schleswig-Holstein. Wir haben viele Firmen, die beiderseits der Grenze Interesse haben an einer stärkeren wirtschaftlichen Kooperation."

Dänemark-Beauftragter: Verhältnis partnerschaftlich und gut

Er hat Dänemark und die gemeinsamen Themen genau im Blick, ist in ständigem Austausch mit dem skandinavischen Nachbarn: Johannes Callsen (CDU). Seit 2022 ist er Dänemark-Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein, ein Posten, mit dem die Landesregierung die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem Königreich personell unterfüttert hat. Callsen betonte: "Das sind Signale, die auch in Kopenhagen angekommen sind." Das Verhältnis beschreibt er als ausgesprochen freundschaftlich, partnerschaftlich und gut.

Auch Bahnverkehr wird Thema sein

Er sagte mit Blick auf die Reise, man habe in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt auf beiden Seiten der Grenze, mit der Wirtschaft, mit Bildungseinrichtungen, mit vielen Multiplikatoren. "Ich freue mich, dass wir diese ganzen wichtigen Themen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Dänemark jetzt auf Regierungsebene miteinander besprechen und weiterführen können." Callsen hofft, dass man gemeinsam dazu beitragen kann, Fernverbindungen im Bahnverkehr zu verbessern und auch Haltestellen in der Grenzregion zu realisieren.

Vor allem im Bereich Digitalisierung kann sich Schleswig-Holstein so einiges vom dänischen Nachbarn abgucken. Die Verwaltung ist dort digital und modern aufgestellt, Laptops gehören zum Schulalltag, Gesundheitsdaten sind online abrufbar. Callsen sagt: "Dänemark ist voll digitalisiert." Das macht sich auch beim Thema Bürokratieabbau bemerkbar. Ministerpräsident Günther sagte, dort gebe es "einen deutlichen Vorsprung uns gegenüber, weil sie schlankere Verfahren haben, weil sie da auch über die Digitalisierung stärker sind als wir in Schleswig-Holstein." Da hofft er bei der Reise auf Lerneffekte.

SSW freut sich auf Treffen mit deutscher Minderheit

Auch Oppositionspolitiker Lars Harms, der Fraktionsvorsitzende des SSW, der Partei der dänischen und friesischen Minderheit (SSW), ist Teil der Delegation. "Meine Erwartung ist, dass wir über wichtige Themen in Ruhe sprechen können mit der dänischen Seite, gerade was Verkehrsverbindungen angeht." Wie zum Beispiel die Schienenanbindung auf der Jütland-Route oder die Fehmarnbelt-Querung.

Die deutsch-dänischen Beziehungen sind seines Erachtens gut: "Aber es gibt nichts, was man nicht noch verbessern kann." Besonders freut sich der SSW-Politiker auf das Treffen mit der deutschen Minderheit in Dänemark. "Das wird ein Treffen unter Freunden", so Harms. Er betont die Verbindungen zwischen der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein und der Partei der deutschen Minderheit. Gelebte Minderheitenpolitik über die Grenzen hinweg, das sei eigentlich das Markenzeichen, so Harms.

