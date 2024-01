Stand: 16.01.2024 06:54 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schnee in SH: Unfälle vor allem auf A7

Schneefall und Glätte haben in der Nacht zu einigen Unfällen in Schleswig-Holstein geführt. Die A7 war laut Polizei zwischen Großenaspe und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt. Dort war ein Sattelzug auf glatter Straße in die Leitplanke gekracht und umgestürzt. Der Beifahrer wurde schwer verletzt. Auf Höhe Neumünster Süd sind gegen Mitternacht zwei Lieferwagen zusammen gestoßen, alle drei Fahrspuren mussten laut Polizei knapp zwei Stunden gesperrt werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Nach Polizeiangaben ist es auf der A7 von Kiel Richtung Hamburg insgesamt zu etwa fünf Glätteunfällen gekommen. Auf der A1 Richtung Fehmarn sind ein Lkw und ein Auto zwischen Ahrensburg und Bargteheide (Kreis Stormarn) ineinander gefahren. Ein Fahrer wurde leicht, einer schwer verletzt. Auf der Sieker Landstraße bei Lütjensee ist ein Lkw in einen Graben gerutscht. In Ahrensburg ist ein Bus gegen eine Wand gefahren, vier Menschen wurden leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 08:00 Uhr

Kiel: Prozessauftakt wegen Steuerhinterziehung

Vor dem Kieler Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 50-jährigen Bauunternehmer. Ihm werden laut Gericht Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Er soll einen Schaden in Höhe von mehr als einer Millionen Euro verursacht haben. Der Mann war laut Anklage Geschäftsführer eines Bauunternehmens in Kiel mit knapp 40 Mitarbeitern, die er nicht richtig angemeldet haben soll. Dadurch habe er für seine Mitarbeiter zwischen 2012 uns 2016 keine oder zu wenig Sozialversicherungsbeiträge gezahlt. Auch die Lohnsteuer sei nicht korrekt abgeführt worden. Insgesamt soll er so mehr als eine Millionen Euro nicht an das Finanzamt und Versicherungen gezahlt haben. Dem Angeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 07:00 Uhr

Netzbetreiber TenneT informiert über Suedlink-Projekt

Nach heftiger Kritik hat der der Netzbetreiber TenneT im Lübecker Bauausschuss die Trassenpläne für die 380-kv-Leitung südlich der Hansestadt bis Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) vorgestellt. Inwiefern die Strommasten und -Leitungen dieser Elbe-Lübeck-Leitung den Welterbe-Status Lübecks beeinflussen, war dabei eine große Sorge der Bürgerschaftsmitglieder. Die Masten dürften die Sicht auf die sieben-Türme-Skyline der Altstadt nicht verderben, sonst wäre womöglich der Welterbestatus gefährdet, so die Abgeordneten. TenneT versicherte, die Baupläne nach den Vorgaben anzulegen. Trotzdem blieb Skepsis: Katharina Vogel, die städtische Welterbe-Beauftragte, befürchtet einen internationalen Bedeutungsverslust Lübecks, sollte die Stadt Welterbestatus verlieren. Das Planfeststellungsverfahren läuft nun an. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein will antisemitische Straftaten schärfer verfolgen

Die Generalstaatsanwaltschaft hat gemeinsam mit dem LKA einen Leitfaden zur Bekämpfung antisemitischer Straftaten entwickelt. Er soll dafür sorgen, dass alle Ermittler den gleichen Wissenstand haben und Antisemitismus erkennen, auch wenn dieser auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist. Laut der Antisemitismusbeauftragten der Generalstaatsanwaltschaft, Silke Füssinger, legt der Leitfaden Standards für die Ermittlungen fest. Dabei geht es zum Beispiel darum, wann eine Straftat begangen wurde: "Es kann von Bedeutung sein, wann eine Tat begangen wird, zum Beispiel an einem hohen jüdischen Feiertag." Diese seien nicht jedem Ermittler oder Staatsanwalt geläufig. Auch Maßnahmen zum Opferschutz sind im Leitfaden enthalten. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2024 06:00 Uhr

Sattelzug verunglückt auf der A7

Wetter: Viele Wolken, vereinzelt Schneeschauer möglich

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt, dazu gibt es vormittags nach Osten hin durchziehende Schnee- oder Schneeregenschauer, teils auch mit Graupel, mitunter recht kräftig und gewittrig. Naneben gibt es auch Auflockerungen mit etwas Sonnenschein, zum späteren Nachmittag kommen von der Elbe und Nordsee her neue Schneeschauer. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 3 Grad in Westerhever (Kreis Nordfriesland).

In der Nacht wechselnd bis stark bewölkt und einige Schneeschauer. Die Tiefstwerte liegen bei -1 Grad in Westerland auf Sylt und bis -5 Grad in Bad Segeberg (Kreis Segeberg), stellenweise ist es glatt. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, vor allem an der Nordsee stark böiger West- bis Nordwestwind. Am Dienstag ist es wechselnd bis stark bewölkt, dazu zeitweise Schnee- oder Schneeregenschauer, teils auch mit Graupel, mitunter recht kräftig und gewittrig, daneben einzelne Auflockerungen mit etwas Sonnenschein. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2024 19:00 Uhr

