Schneeglatte Straßen sorgen in SH für zahlreiche Unfälle Stand: 16.01.2024 09:29 Uhr Auf glatten und verschneiten Straßen hat es in Schleswig-Holstein seit gestern Abend zahlreiche Unfälle gegeben. Ein Unfallschwerpunkt war die A7.

Seit gestern Abend zählte die Polizei allein im Norden von Schleswig-Holstein 18 schneebedingte Unfälle. Die A7 war laut Polizei zwischen Großenaspe und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt. Dort war ein mit Fisch beladener Sattelzug auf glatter Straße in die Leitplanke gekracht und umgestürzt. Der Beifahrer wurde schwer verletzt.

Fünf Glätteunfälle auf der A7

Auch auf der A7, auf Höhe Neumünster Süd, sind gegen Mitternacht zwei Lieferwagen zusammen gestoßen, alle drei Fahrspuren mussten laut Polizei knapp zwei Stunden gesperrt werden. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Nach Polizeiangaben ist es auf der A7 von Kiel Richtung Hamburg insgesamt zu etwa fünf Glätteunfällen gekommen. Auch ein Lkw-Anhänger kippte bei Neumünster um. Die Folge: Stundenlange Bergungsarbeiten.

Auf der A1 Richtung Fehmarn sind ein Lkw und ein Auto zwischen Ahrensburg und Bargteheide (Kreis Stormarn) ineinander gefahren. Ein Fahrer wurde leicht, einer schwer verletzt. Auf der Sieker Landstraße bei Lütjensee ist ein Lkw in einen Graben gerutscht. In Ahrensburg ist ein Bus gegen eine Wand gefahren, vier Menschen wurden leicht verletzt.

Um Kiel und Hamburg blieb es eher ruhig

Bei Stadum (Kreis Nordfriesland) rutschte eine Autofahrerin am Morgen mit ihrem Wagen in einen Graben, wo das Auto auf dem Dach landete. Die Frau wurde leicht verletzt. In den Kreisen Ostholstein, Lauenburg, Stormarn sowie der Stadt Lübeck wurden seit Mitternacht zehn Glätteunfälle verzeichnet. In Ahrensburg (Kreis Stormarn) kam es zu einem Unfall eines Linienbusses, bei dem fünf Menschen leicht verletzt wurden. Die Leitstelle West in Elmshorn zählte acht Unfälle seit Mitternacht. Rund um Kiel und in der Hansestadt Hamburg war es nach Angaben der Polizei eher ruhig.