Stand: 17.01.2024 08:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Umwelthilfe klagt gegen Kraftfahrtbundesamt

Das Schleswiger Landgericht verhandelt heute eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Kraftfahrtbundesamt (KBA) mit Sitz in Flensburg. Es geht um Abgas-Manipulationen im Zuge des Dieselskandals. Vor einem knappen Jahr war die Umwelthilfe vor dem Gericht schon einmal erfolgreich. Damals ging es im Kern um die gleiche Frage wie heute: ob bei Rückrufaktionen von Autoherstellern ein Software-Update ausreicht, um verbotene Abgas-Systeme zu legalisieren. Der Unterschied: Das Schleswiger Gericht verhandelt heute über 62 Fahrzeugtypen verschiedener Marken des VW-Konzerns. Im vergangenen Jahr ging es nur um VW Golf-Modelle. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:00 Uhr

Rechte Parolen in Disco in Pahlen? Polizei sucht Zeugen

In der Disco Pahlazzo in Pahlen (Kreis Dithmarschen) sollen Jugendliche auf einer Party am vergangenen Wochenende rechte Parolen gesungen haben. Das teilten Polizei und der Betreiber der Diskothek mit. Derzeit wird geprüft, ob eine Straftat vorliegt. Die Polizei sucht nun Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 08:00 Uhr

Probleme im Busverkehr: Autokraft soll Linien abgeben

Die Probleme im Busverkehr im Süden von Schleswig-Holstein nehmen kein Ende. Jeden Tag fallen in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg Dutzende Verbindungen aus - auch bei den Schulbussen. Betroffen davon ist vor allem die Bahn-Tochter Autokraft. Der Kreis Herzogtum Lauenburg will nun nach Angaben von Landrat Christoph Mager Linien verlagern. "Wir wollen sehen, ob wir der Autokraft Linien aus ihrem bisherigen Angebot herausnehmen und auf einen anderen Dienstleister übertragen, um damit der Autokraft die Möglichkeit zu geben, sich im Bestand ein Stückweit zu gesunden." Möglichst zum Februar soll dieser Plan umgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 06:00 Uhr

Sperrungen auf der A1 nach Lkw-Unfall

Auf der Autobahn 1 bei Lübeck ist in der Nacht ein Lastwagen von der Straße abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. In Richtung Norden ist die A1 deshalb laut Polizei zwischen Lübeck-Zentrum und Bad Schwartau gesperrt. Eine Spezialfirma soll den 40-Tonner nun bergen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 07:00 Uhr

Feuer in Rellingen, Kaltenkirchen und Wilster

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Rellingen im Kreis Pinneberg hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Laut Feuerwehr brach der Brand in einem Zimmer aus. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über. Ein Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden verletzt. Etwa zehn weitere Bewohner mussten anderweitig untergebracht werden, weil das Gebäude erstmal nicht bewohnbar ist. Auch in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) und in Wilster (Kreis Steinburg) war die Feuerwehr am späten Abend im Einsatz: Dort haben jeweils leer stehende Häuser gebrannt. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 06:00 Uhr

Bombenentschärfung am Mittag in Eggebek

Auf dem ehemaligen Flugplatz in Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) wird heute Mittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Kampfmittelräumdienst hatte sie bei Luftbildauswertungen entdeckt. Der Zünder der Weltkriegsbombe soll laut Polizei verformt sein. Von 9 Uhr an müssen etwa 800 Menschen in Eggebek im Umkreis von einem Kilometer um den Fundort ihre Häuser verlassen. Für sie gibt es eine Notunterkunft in einer Turnhalle. Um 12 Uhr will der Kampfmittelräumdienst dann beginnen, die Bombe zu entschärfen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 06:00 Uhr

Klimareport SH: Viermal so viele heiße Tage wie vor 70 Jahren

Um 1,6 Grad ist die Jahresdurchschnittstemperatur im Norden seit Beginn der Aufzeichnungen 1881 angestiegen - und der Trend hält an. Das ist ein Ergebnis des Klimareports Schleswig-Holstein. Oliver Weiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) ist einer der Autoren des Reports. Ihm zufolge hat sich die Anzahl von Tagen mit Temperaturen über 30 Grad seit 1951 in Schleswig-Holstein mehr als vervierfacht. Auch die Niederschlagsmengen, den Bodenwasserhaushalt und den Meeresspiegel betrachtet der Report. Bis 2060 könnte die Erwärmung - je nach Szenario - zwischen 1,2 und 3,6 Grad betragen, so die Ergebnisse. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 06:00 Uhr

Büsum: FDP-Landeschef Kumbartzky will Bürgermeister werden

Der FDP-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky kandidert für die Bürgermeisterwahl in Büsum (Kreis Dithmarschen). Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD und Wählergemeinschaft FWB unterstützen Kumbartzkys Kandidatur - der Basis muss er sich noch vorstellen. Der amtierende Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje (FWB) hatte zuvor angekündigt, sein Amt ein Jahr eher als geplant zum 1. Februar 2025 niederzulegen. Gewählt wird der neue Bürgermeister am 9. Juni. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 07:00 Uhr

Wetter: Wolken, Schnee und Schneeregen

Heute gibt es viele Wolken und gelegentlich Schnee mit Glätte. An der Westküste werden laut Deutschem Wetterdienst auch Schneeregenschauer erwartet. Ganz im Süden von Schleswig-Holstein bleibt es dagegen länger trocken. Später am Tag lockert die Wolkendecke von Nordfriesland und der Nordsee her auf und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad in Lübeck bis 3 Grad auf Pellworm (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2024 07:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.01.2024 | 08:00 Uhr