Bauern protestieren heute in Heide

Die Bauernproteste sollen trotz des Zwischenfalls am Fähranleger in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) weitergehen. Bereits heute erwartet der Kreis Dithmarschen bis zu 500 Teilnehmende bei einer Kundgebung in Heide. Die hat Sönke Heuer aus Tensbüttel organisiert. Er hat Angst um seine berufliche Zukunft, sagt er. Der Landwirt hat 150 Milchkühe, baut Mais und Zuckerrüben an. Er kritisiert vor allem die schrittweise Abschaffung der Vergünstigungen beim Agrardiesel. Politiker von CDU, FDP und SPD haben ihre Teilnahme an der Kundgebung am Südermarkt zugesagt. Ab Montag sind weitere Proteste angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2024 10:00 Uhr

Bauernproteste von rechten Extremisten unterwandert?

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) warnt vor einer Unterwanderung der Bauernproteste durch Extremisten. Der Grünen-Politiker sagte im ZDF, Leute von ganz rechts außen versuchten, die legitimen Bauernproteste für sich zu nutzen. Am Donnerstagabend hatten wütende Menschen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) daran gehindert, eine Fähre am Anleger Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) zu verlassen - darunter dutzende Landwirte. Auch Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) warnt vor Extremisten. Sie sagte, die Blockade habe nicht im Entferntesten etwas mit legitimem Protest zu tun gehabt. Die Einschätzung des Verfassungsschutzes, dass Rechts-Extremisten versuchten, größere Proteste für eigene Zwecke zu nutzen und dadurch Zugang in das demokratisch bürgerlich-konservative Spektrum zu erhalten, habe sich durch die Aktion bestätigt, so Sütterlin-Waack. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2024 09:00 Uhr

Volle Straßen zum Ende der Weihnachtsferien

Der ADAC rechnet zum Ende der Weihnachtsferien mit einer größeren Rückreisewelle und längeren Staus. Vor allem auf der A1 zwischen Hamburg und Fehmarn (Kreis Ostholstein) und auf der A7 im Großraum Hamburg rund um den Elbtunnel sollten Autofahrende längere Wartezeiten einplanen, so ADAC-Sprecher Rainer Pregla. Er empfiehlt hier möglichst nicht zu den Stoßzeiten am Nachmittag unterwegs zu sein. Schnee, Sturm, Eis und Regen könnten die Situation auf unseren Straßen zusätzlich verschärfen. Ähnlich schätzt der ADAC die Situation an der deutsch-dänischen Grenze ein. Auch auf der A23 kehren Urlauberinnen und Urlauber von und zu den Inseln zurück. Die Fähren der Wyker Dampfschiffs-Reederei sind aktuell nach normalem Fahrplan unterwegs. Nach Angaben der Reederei sind viele Menschen hier bereits Mitte der Woche abgereist. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2024 09:00 Uhr

Kinder der "Block House"-Erbin sind zurück bei ihrem Vater

Der Sorgerrechtsstreit um die Kinder von "Block House"-Erbin Christina Block geht weiter: Nachdem das Oberlandesgericht Hamburg am Freitag nach eigenen Angaben einem Eilantrag des Vaters stattgegeben hatte, sind die 10 und 13 Jahre alten Kinder wieder bei ihm. Dabei sei berücksichtigt worden, dass die Kinder zuletzt fast 2,5 Jahre beim Vater lebten, heißt es vom Gericht. In der Silvesternacht hatten Unbekannte die Kinder dem Vater entrissen und zur Mutter nach Hamburg gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2024 09:00 Uhr

Nach Habeck-Blockade drohen juristische Konsequenzen

Die Empörung ist groß, nachdem aufgebrachte Landwirte am frühen Donnerstagabend den Fähranleger in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) blockiert und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) als auch alle anderen Passagiere am Aussteigen gehindert hatten. Mit einigen wenigen Protestierenden kam es auf dem Anleger zum Handgemenge. Nun drohen Konsequenzen, erklärt Flensburgs Polizeisprecher Philipp Renoncourt. "Aktuell ist ein Strafverfahren eröffnet worden, natürlich gegen Unbekannt, wegen Landfriedensbruch und wegen des Tatbestands der Nötigung." Viele Politikerinnen und Politiker, darunter Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), haben die Proteste von Landwirten gegen Habeck scharf kritisiert. Auch der Landesbauernverband ging klar auf Distanz. Gewalt dürfe kein Mittel in der politischen Auseinandersetzung sein, so Landesbauernpräsident Klaus-Peter Lucht. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2024 08:00 Uhr

Glätte sorgt für Unfälle auf den Straßen

In Schleswig-Holstein haben Eisregen und Schnee am Freitagabend und in der Nacht zu zahlreichen Unfällen geführt. Betroffen war nach Angaben der Leitstellen vor allem der Süden und Westen des Landes. Viele Autos rutschten demnach bei Kurven in Gräben, Lastwagen kamen Brücken nicht hoch oder blieben bei Auf- und Abfahrten von Autobahnen stecken. So war die A23 Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) stundenlang zwischen Itzehoe-Süd und Itzehoe-Mitte wegen Glätte gesperrt, auch dort hatte nach Polizeiangaben ein Lkw quer auf der Fahrbahn gestanden. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2024 08:00 Uhr

Wetter: Temperaturen um den Gefrierpunkt

Ab Sonnabendmittag ist es in Schleswig-Holstein bedeckt und verbreitet fällt leichter Schnee. Im Tagesverlauf lässt der Schneefall nach. Auflockerungen sind trotzdem kaum möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 2 Grad mit örtlich leichtem Dauerfrost. In der Nacht zum Sonntag kann es lokal wieder zu schwachen Schneeschauer kommen. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2024 08:00 Uhr

