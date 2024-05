75 Jahre Grundgesetz: Veranstaltungen auch in SH Stand: 23.05.2024 08:16 Uhr Das Grundgesetz wird 75 Jahre alt. Die Feiern zu diesem Jubiläum beginnen heute in Berlin mit einem Staatsakt. Auch in Schleswig-Holstein ist einiges los. Alles dreht sich um Demokratie.

An der Kieler Christian-Albrechts-Universität gibt es heute ab 14 Uhr eine Kundgebung zum Thema "Demokratie". Studierende und Lehrende wollen damit zeigen, wie wichtig es ihnen ist, die demokratische Grundordnung zu unterstützen. Am Abend findet außerdem eine Podiumsdiskussion über Demokratie und Grundrechte statt.

Aktionsstand in Pinneberg - Schülerquiz in Henstedt-Ulzburg

In Pinneberg (Kreis Pinneberg) will das Bündnis "Partnerschaft für Demokratie" einen Aktionsstand in der Innenstadt aufbauen. Zu dem Bündnis gehört auch die Stadt Pinneberg. Die Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) empfängt am Vormittag im Ratssaal Teams aller neunten Klassen der Henstedt-Ulzburger Schulen, die bei einem Grundgesetz-Quiz gegeneinander antreten.

Im Flensburger Volksbad geht es um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Ab 18 Uhr wird ein Film gezeigt - danach findet auch hier eine Podiumsdiskussion statt.

Landtag in Kiel beschäftigt sich mit Schutz der Demokratie

Der Landtag in Kiel nimmt den 75. Jahrestag des Grundgesetzes heute zum Anlass, sich mit dem Schutz der Demokratie und des Rechtsstaates zu beschäftigen. Alle Landtagsfraktionen wollen in einem gemeinsamen Antrag beschließen, dass geprüft wird, ob die Geschäftsordnung des Landtages sowie die Gerichtsverfassung des Landesverfassungsgerichts besser gegen extremistische Einflussnahmen geschützt werden müssen.

Zentrale Feierlichkeiten in Berlin

Der zentrale Festakt findet in Berlin statt. Heute gibt es einen Staatsakt, und von Freitag bis Sonntag schließt sich dann ein Demokratiefest rund um Bundeskanzleramt und Reichstag an, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind.

