Banken in SH blicken optimistisch auf Baufinanzierungen

Die Zinsen für langfristige Immobilienkredite sind vor kurzem gesunken. Die Banken in Schleswig-Holstein geben sich überwiegend optimistisch.

Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, sich mit dem Immobilienkauf oder einer Anschlussfinanzierung zu beschäftigen, sagen die Volksbanken und Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein. 2023 war die Zahl der neuen Immobilienkredite in Schleswig-Holstein zurückgegangen. Dafür wurde im vergangenen Jahr stark in energetisches Modernisieren investiert, so ein Sprecher. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins zuletzt zum zweiten Mal in Folge unverändert gelassen - die Zinsen für langfristige Immobilienkredite sind seit Oktober 2023 um circa ein Prozent gefallen.

Zinsen könnten weiter sinken

Der Sparkassen- und Giroverband in Schleswig-Holstein rechnet jetzt mit weiter sinkenden Zinsen. Beim Sparen und Anlegen raten die Sparkassen dennoch zur Vorsicht. Gerade bei der Immobilienfinanzierung seien neben den Zinsen vor allem Eigenkapital und Fördermöglichkeiten entscheidend.

PSD Bank gibt sich zurückhaltend

Die PSD Bank Nord gibt sich eher zurückhaltend. "Im langfristigen Bereich erwarten wir keinen deutlichen Rückgang", sagt Vorstandsmitglied Oliver Pöpplau. Das habe etwas damit zu tun, dass sich die Inflation wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum auf einem Plateau von zwei bis drei Prozent halten werde. 2023 seien die Zinsen bereits gesunken. Im neuen Jahr erwarten sie nicht viel mehr, so Pöpplau.

