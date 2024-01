Bauernprotest: Landwirte protestieren in Heide Stand: 06.01.2024 15:06 Uhr Heute haben in Neumünster und Heide hunderte Landwirte gegen die geplanten Streichungen in der Agrarpolitik protestiert. Nach Polizeiangaben verlief die Veranstaltung ruhig.

In Heide (Kreis Dithmarschen) haben laut Polizei am Mittag rund 1.000 Landwirte an einer Protestveranstaltung teilgenommen. Auf einer großen Bühne diskutierten Politikerinnen und Politiker von CDU, FDP und SPD mit den Landwirten über die geplanten Streichungen. Auch Handwerker und Transportunternehmen kamen zu der Protestkundgebung am Südermarkt. Alles in allem war es eine friedliche Protestaktion, heißt es von der Polizei. Nach etwas mehr als eineinhalb Stunden fuhren die Landwirte laut hupend vom Marktplatz wieder zurück auf ihre Höfe.

Angst um berufliche Zukunft

Organisiert hatte die Protestkundgebung Sönke Heuer aus Tensbüttel aus Angst um seine berufliche Zukunft. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe er über soziale Netzwerke mobilisiert. Gründe für den Protest sehen er und seine Kollegen in der schrittweisen Abschaffung der Vergünstigungen beim Agrardiesel und der zunehmenden Bürokratie.

Traktorkorso nach Neumünster

Am Vormittag war zudem ein Traktorkorso von Nettelsee (Kreis Plön) aus über Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bis nach Neumünster gefahren - begleitet von Polizeiautos. Einige Landwirte hatten Schilder an ihren Fahrzeugen angebracht mit Sprüchen wie "Stirbt der Bauer - stirbt das Land". Auch hier lief alles ruhig.

Am Montag beginnt eine bundesweite Protestwoche der Landwirte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.01.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft