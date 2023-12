Stand: 13.12.2023 08:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

A7 im Kreis Rendsburg-Eckernförde wegen Schlagloch gesperrt

Die A7 ist in Richtung Hamburg im Moment zwischen Owschlag und Rendsburg-Büdelsdorf (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen eines großen Schlaglochs voll gesperrt. Durch das Loch sind laut Polizei heute früh fünf Autos beschädigt worden. Die Autobahnmeisterei soll die Straße jetzt ausbessern. Wie lange das dauert, ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:00 Uhr

Pisa-Studie Thema im Landtag

Das schlechte Abschneiden der deutschen Schülerinnen und Schüler in der internationalen Leistungsstudie Pisa beschäftigt den Landtag heute gleich zu Beginn der Dezember-Tagung. Die FDP-Fraktion hat eine Aktuelle Stunde beantragt und fordert von der Koalition Konsequenzen, um den negativen Bildungstrend zu stoppen. Fraktionschef Christopher Vogt sagte NDR Schleswig-Holstein, die Ergebnisse der Studie seien verheerend für die Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft. Verschiedene Baustellen müssten nun angepackt werden, unter anderem Inklusion, Integration und Lehrkräftegewinnung. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:00 Uhr

Integration: Tischtennisverein Koldenbüttel erhält Jugendsportpreis

Der Tischtennisverein Koldenbüttel aus Nordfriesland hat am Dienstag den Jugendsportpreis 2023 erhalten. Seit Jahren macht sich der Club im Rahmen der landesweiten Initiative "Kein Kind ohne Sport" dafür stark, dass Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer Herkunft zum Sport finden und integriert werden. Als 2015 die ersten Geflüchteten in die Landesunterkunft in der ehemaligen Kaserne in Seeth zogen, gab der TTV Koldenbüttel beispielsweise ein paar Tischtennisplatten samt Schläger und Bällen dorthin. Rund die Hälfte der jugendlichen Mitglieder des Tischtennisvereins hat heute Fluchterfahrung. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 08:00 Uhr

Serpil Midyatli ist neue Fraktionschefin der SPD

Serpil Midyatli ist zurück an der Spitze der SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Die Abgeordneten wählten sie als Nachfolgerin von Thomas Losse-Müller, der in der vergangenen Woche seinen Rücktritt erklärt hatte. Die 48-Jährige sprach von viel Rückenwind und einem großen Vertrauensbeweis. Eine erste Bilanz wird in einem Jahr gezogen, dann wird der Fraktionsvorstand regulär neu gewählt. Midyatli kündigte aber bereits an, für die gesamte Legislaturperiode zur Verfügung zu stehen. Sie hatte die Fraktion bereits bis zur Landtagswahl 2022 geführt. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 07:00 Uhr

Glückstadt: Betonlaster nach Unfall geborgen

Nach dem Unfall eines Betonlasters am Dienstag in Blomesche Wildnis bei Glückstadt im Kreis Steinburg soll die Sperrung der B431 noch heute früh aufgehoben werden. Laut Polizei wurde der Lkw in der Nacht zu Mittwoch geborgen. Der 32-Tonner war dort am Dienstag in ein Wohnhaus gefahren. Experten überprüfen, ob das Gebäude einstürzen könnte. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 06:00 Uhr

SH: Haushalt 2024 beschlossen - Kritik vom Landesrechnungshof

Das Kabinett hat am Dienstag den Entwurf für den Haushalt für 2024 beschlossen. Die Landesregierung setzt im kommenden Jahr auf Sparen, Rücklagen und neue Kredite. Der beschlossene Entwurf sieht neue Schulden in Höhe von gut 775 Millionen Euro vor. Der Großteil soll über einen neuen Notkredit finanziert werden. Kritik kommt unter anderem von der SPD-Fraktion. Die finanzpolitische Sprecherin Beate Raudies sagte, ihr fehle die Struktur im Haushalt. So werde nur an kleinen Töpfen gespart. Der Landesrechnungshof kritisiert die Unterstützung der Ansiedlung des Unternehmens Northvolt bei Heide (Kreis Dithmarschen). Diese Ausgabe aus dem Notkredit habe nichts mit der Krise zu tun. Über den Haushaltsentwurf muss nun der Landtag beraten. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 06:00 Uhr

Rader Hochbrücke am Mittwoch und Donnerstag gesperrt

Die Rader Hochbrücke wird heute in Richtung Flensburg voll gesperrt. Die Sperrung dauert bis 22 Uhr. Laut zuständiger Autobahn GmbH müssen dringend Frostschäden ausgebessert werden. Die Umleitung führt über Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Am Donnerstag ist die Rader Hochbrücke dann in die andere Richtung gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 05:30 Uhr

Wetter: Regen und teilweise auch Schnee möglich

Heute wird es stark bis dicht bewölkt und es gibt zeitweise Regen, stellenweise mit Schnee vermischt. Im Laufe des Nachmittags bleibt es im Norden häufiger trocken, am Abend auch lässt dann auch im Süden der Regen oder Schneeregen nach. Höchstwerte 2 Grad in Westerland auf Syltim Kreis Nordfriesland bis 5 Grad in Wedel im Kreis Pinneberg. Es weht schwacher bis mäßiger, phasenweise böiger, an den Küsten frischer Ost- bis Nordostwind mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2023 06:00 Uhr

