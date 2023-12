Serpil Midyatli zur neuen SPD-Fraktionschefin gewählt Stand: 12.12.2023 14:00 Uhr Nach dem Rücktritt von Thomas Losse-Müller als SPD-Fraktionschef vergangene Woche ist der Posten heute neu besetzt worden: Serpil Midyatli ist künftig Parteichefin, Fraktionschefin im Landtag und Oppositionsführerin. Sie erhielt elf von zwölf möglichen Stimmen der Abgeordneten.

Betont locker gaben sich die Abgeordneten der Fraktion heute vor der entscheidenden Sitzung. Wenig oder keine Kommentare zur Personalfrage - es solle nicht der Eindruck entstehen, man kümmere sich mehr um sich selbst als um die politischen Themen. Dabei gab es hinter den Kulissen viel Gesprächsstoff und Diskussionsbedarf nach dem überraschenden Rückzug von Thomas Losse-Müller. Erst vor einer Woche hatte er angekündigt, sein Amt niederzulegen. "Stattdessen will ich in den Maschinenraum von Politik zurückkehren und strategisch arbeiten", sagte Losse-Müller. Er will im April auch sein Landtagsmandat aufgeben und als Geschäftsführer zur Stiftung Klimaneutralität wechseln.

Losse-Müller: Entscheidung fühlt sich absolut richtig an

Lächelnd, aber wortlos ging Midyatli in den Fraktionssitzungssaal. Der scheidende Fraktionschef Losse-Müller sagte auf die Frage, mit welchem Gefühl er in die Sitzung gehe: "Sehr zuversichtlich, es wird eine gute Diskussion, es ist ein gutes Team, wir hatten viele gute Vorgespräche." Seine Entscheidung zu gehen, fühle sich absolut richtig an, so Losse-Müller.

Nach gut einer Stunde stand dann das Abstimmungsergebnis fest: Zwölf Stimmen wurden abgegeben, elf Abgeordnete stimmten für Midyatli, es gab eine Enthaltung. Die 48-Jährige folgt auf Thomas Losse-Müller und ist damit Oppositionsführerin - diese Funktion genießt in der Landesverfassung eine besondere Stellung. Midyatli stellt künftig den Gegenpol zum Amt des Ministerpräsidenten. Zumindest für ein Jahr wird Midyatli ihr Amt bekleiden können, denn 2024 wird der Fraktionsvorstand regulär neu gewählt.

Midyatli ist neue "alte" Fraktionschefin

Den Job als Fraktionschefin kennt die Parteivorsitzende in Schleswig-Holstein gut, hatte sie ihn doch bis kurz nach der Landtagswahl 2022 inne. Eigentlich hätte sie schon da gerne weitergemacht an der Spitze der Fraktion, wurde aber von Parteifreunden dazu gedrängt, zurückzuziehen und die Verantwortung für das Wahldebakel zu übernehmen. Die SPD hatte mit 16 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis eingefahren und keinen Wahlkreis gewonnen.

Themen: Flüchtlinge, Familien- und Kita-Politik

Die Mutter zweier Söhne hat ihren eigenen Stil - sprüht vor Energie. Bereits mit 18 Jahren wurde die Tochter türkischer Migranten Restaurantleiterin in Kiel, organisierte Großveranstaltungen und hatte bereits da viel Verantwortung. "Kopp in den Sand", das sei nicht ihr Stil, sagte Midyatli einmal angesichts schlechter Umfragewerte ihrer Partei.

Seit 2009 gehört Serpil Midyatli dem schleswig-holsteinischen Parlament an, hat dort vor allem die Themen Flüchtlinge, Familien- und Kita-Politik oder die Lage auf dem Arbeitsmarkt beackert und leidenschaftlich und laut debattiert.

Andere kamen nicht aus der Deckung

Für die Nachfolge von Thomas Losse-Müller waren mehrere Namen im Gespräch gewesen. Unter anderem der von Finanzpolitikerin Beate Raudies, die über langjährige Parlamentserfahrung verfügt und Landtagsvizepräsidentin ist oder der von Innenpolitiker Niklas Dürbrook, der allerdings erst seit eineinhalb Jahren im Parlament sitzt, aber schon jetzt großes Ansehen über die Fraktionsgrenzen hinweg genießt. Aber: Niemand von ihnen hat sich öffentlich aus der Deckung gewagt. Vielleicht auch, weil es als unklug erachtet wurde, gegen eine amtierende Landesvorsitzende den Hut in den Ring zu werfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Landtagswahl Schleswig-Holstein