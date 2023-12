Glückstadt: Bewohner können nach Betonlaster-Unfall zurück Stand: 13.12.2023 14:48 Uhr Ein voll beladener Betonmischlaster ist am Dienstagmorgen an der B431 Höhe Blomesche Wildnis in ein Wohnhaus gefahren. Die Bundesstraße wurde für Aufräumarbeiten voll gesperrt. Die Bewohner konnten mittlerweile wieder zurück in ihr Haus.

Der Betonmischer war laut Polizei am Dienstag gegen 7 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der B431 nahe Glückstadt (Kreis Steinburg) abgekommen und in ein Wohnhaus gekracht. Dabei wurde der 29-jährige Fahrer leicht verletzt, die Anwohner blieben unverletzt.

Bundesstraße war für die Bergung über Nacht gesperrt

Der 32 Tonnen schwere Laster ragte auch am Abend noch in die untere Ecke des Wohnhauses. Weil auf die Freigabe durch einen Statiker gewartet werden musste, konnte die Bergung nicht früher begonnen werden, so die Rettungsleitstelle. Während der Aufräumarbeiten wurde die Bundesstraße 431 zwischen Blomesche Wildnis und Borsflether Altendeich voll gesperrt. Laut Polizei wurde der Lkw in der Nacht zu Mittwoch schließlich geborgen.

Bewohner wohnen übergangsweise im hinteren Hausteil

Zuerst war unklar, ob und wann die Anwohner zurück in ihr Haus können. Experten mussten zuerst überprüfen, ob das Gebäude einstürzen könnte. Das Wohnhaus wird derzeit provisorisch mit Holzpfeilern gesichert. Dann die Entwarnung: Das Ehepaar Thee darf in seinem Haus wohnen bleiben. "Wir haben ab 7 Uhr quasi den ganzen Tag über gezittert, ob es gut geht - nicht nur wegen der Kälte", so das Paar. Zwei Räume seien komplett zerstört worden.

Das Paar wohnt vorerst nur im hinteren Hausteil. Handwerker waren vor Ort, damit das Nötigste funktioniert: "Wir haben Strom, wir haben Warmwasser", sagt Hans-Walter Thee. Nur Internet und Telefon seien nicht mehr vorhanden. Nun überlegen die beiden gemeinsam mit Fachleuten, wie sie das Haus kurzfristig winterfest bekommen - schließlich steht es aktuell offen.

