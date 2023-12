Stand: 02.12.2023 10:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dutzende Glätteunfälle in SH

Etliche Zentimeter Neuschnee und Glätte haben in Schleswig-Holstein seit Freitagabend zu über 40 Unfällen geführt. Allein rund um Kiel sowie im Kreis Rendsburg-Eckernförde waren es 25 bis 30, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auch in Segeberg, Norderstedt (Kreis Segeberg), Geesthacht, Hohenhorn (Kreis Herzogtum Lauenburg), Delingsdorf (Kreis Stormarn) oder Großsolt (Kreis Schleswig-Flensburg) kamen Fahrzeuge oder auch Radfahrer ins Rutschen. Auf der A 23 zwischen Tornesch und Elmshorn (Kreis Pinneberg) landete ein Auto im Graben. Bei den meisten Unfällen blieb es nach Angaben der Polizei bei Blechschäden. Die Polizei bittet weiterhin darum, sehr vorsichtig zu fahren. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2023 09:00 Uhr

Goldschmidt begrüßt Pläne für Netzentgelte

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grünen) befürwortet die Reformvorschläge der Bundesnetzagentur. Die Kosten für den Ausbau der Stromnetze sollen danach in Zukunft gerechter verteilt werden. Die Netzentgelte in Schleswig-Holstein würden dadurch deutlich sinken. Goldschmidt erinnerte daran, dass Schleswig-Holstein diese Reform immer wieder gefordert habe. Ab Januar 2025 soll es merkliche Entlastungen für die Stromkunden in Schleswig-Holstein geben. Nach dem aktuellen Vorschlag könnten es drei bis vier Cent pro Kilowattstunde sein, so Goldschmidt. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erklärte, dass die Energiewende eine Gemeinschaftsaufgabe sei und Investitionen in die Netze allen zugutekämen. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2023 09:00 Uhr

Handball: Flensburg-Handewitt gewinnt gegen Melsungen

In der Handball-Bundesliga hat die SG Flensburg-Handewitt am Freitag mit 34:24 gegen den MT Melsungen gewonnen. Die SG legte schon bis zur Pause ein 18:14 vor. Angetrieben vom zehnfachen Torschützen Lasse Möller führte der Gastgeber nach 48 Minuten sogar mit 28:19. In der Tabelle liegen die Flensburger nun punktgleich mit ihrem Gegner, haben ihn wegen des besseren Torverhältnisses aber sogar vom dritten Platz verdrängt. Der THW Kiel spielt am Sonntag zu Hause gegen den Bergischen HC. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2023 08:00 Uhr

Wetter: Nachlassender Schneefall bei um die 0 Grad

Heute bleibt es überwiegend bewölkt. Von der Ostsee her ziehen einzelne Schauer auf - an der Küste teils als Schneeregen, im Landesinneren meist als Schnee. Im Laufe des Tages lassen die Schneefälle nach. In Dithmarschen und Nordfriesland gibt es Auflockerungen. Die Temperaturen liegen mit -2 Grad bis +1 Grad um den Gefrierpunkt. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2023 08:00 Uhr

