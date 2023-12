Flensburg-Handewitt gewinnt Verfolgerduell mit MT Melsungen Stand: 01.12.2023 21:48 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre Siegesserie in der Handball-Bundesliga ausgebaut. Die Schleswig-Holsteiner setzten sich am Freitagabend mit Verfolgerduell mit der MT Melsungen mit 34:24 (18:14) durch und feierten ihren sechsten zweifachen Punktgewinn in Folge.

Zudem zog das Team von Trainer Nicolej Krickau mit den Nordhessen nach Punkten gleich und überholte seinen "Lieblingsgegner" ob der besseren Tordifferenz sowie weniger Minuszähler sogar im Klassement und ist nun Tabellendritter. Von den bisherigen 39 Partien gegen Melsungen verloren die Norddeutschen lediglich eine - am 12. September 2015.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

SG kontert Rückstand eindrucksvoll

In der ausverkauften Campushalle sah es dabei zunächst so aus, als ob die Gäste ihren "Flensburg-Fluch" würden besiegen können. Erik Balenciaga Azcue brachte die MT in der 20. Minute erstmals mit zwei Treffern in Führung (12:10). Aber die SG konterte mit einem 4:0-Lauf zum 14:12 (24.) und konnte ihren Vorsprung bis zur Halbzeit sogar noch auf vier Treffer ausbauen. Großen Anteil daran hatte Keeper Kevin Møller, der die Nordhessen mit einigen Paraden zur Verzweiflung trieb und das Torwart-Duell mit dem keineswegs enttäuschenden Nebojsa Simic für sich entschied.

SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 34:24 (18:14) Tore SG Flensburg-Handewitt: L. K. Möller 10, Smits 7/1, E. M. Jakobsen 5/2, Einarsson 3, Gottfridsson 3, J. Hansen 2, Blagotinsek 1, Golla 1, Jörgensen 1, Larsen 1

MT Melsungen: Balenciaga Azcue 6, Kastening 4/3, Kühn 4, Kristopans 2, Martinovic 2, Moraes Ferreira 2, Sipos 2, Drosten 1, D. Mandic 1

Zuschauer: 6.300

Flensburg nach der Pause klar dominant

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer in der "Hölle Nord" dann nur noch einige Minuten ein ausgeglichenes Spiel. Während die SG weiter auf hohem Niveau agierte und in der Deckung kaum Fehler machte, schlich sich bei den Melsungern zunehmend der Fehlerteufel ein. Spätestens mit dem 30:21 durch Lasse Kjær Møller (54.) war die inzwischen sehr eindeutige Begegnung entschieden.

Mit dieser Gala-Vorstellung unterstrichen die Schleswig-Holsteiner ihre Titelambitionen eindrucksvoll. Bis Weihnachten warten auf das Krickau-Team von der Papierform her ausschließlich "Pflichtaufgaben", sodass es durchaus möglich ist, dass die SG-Schützlinge sich eine ausgeschnittene Tabelle unter den Tannenbaum legen können - mit ihnen als Spitzenreiter.

Weitere Informationen European League: Flensburg verliert - "Recken" spielen remis Die SG verlor am Dienstag bei den Kadetten Schaffhausen, die "Recken" verzweifelten beim HC Kriens-Luzern an Andy Schmid. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.12.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga SG Flensburg-Handewitt