Strompreise im Norden könnten deutlich sinken

Stand: 01.12.2023 12:47 Uhr

Die Kosten für den Ausbau von erneuerbaren Energien sollen in Zukunft gerechter verteilt werden. Das teilte die Bundesnetzagentur am Freitag mit. In der Folge könnten Netzentgelte sinken - und damit die Strompreise für private Haushalte.