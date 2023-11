Stand: 30.11.2023 07:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein werden heute bestreikt

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute zu einem Warnstreik beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) aufgerufen. Davon ist nach Angaben eines Sprechers auch der Winterdienst betroffen. Der Ausfall der streikenden Beschäftigten soll laut LBV-Chef Frank Quirmbach möglichst gut von Fremdfirmen übernommen werden. Trotzdem werden nicht alle Nebenstrecken in der gewohnten Zeit und Qualität geräumt werden können, sagte er. Die 22 Straßenmeistereien sollen sich gegenseitig unterstützen. Unklar ist, warum es keine Notdienstvereinbarung gibt. Ein ver.di-Sprecher sagte, der LBV sei nicht auf die Gewerkschaft zugekommen. Der Landesbetrieb sagt hingegen, es sei nicht gelungen, eine solche Vereinbarung zu treffen. ver.di fordert im Tarifkonflikt 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 07:00 Uhr

Warnstreik auch im Einzelhandel

Auch die Beschäftigten im Einzel-, Groß- und Außenhandel sind heute aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Um 10.00 Uhr ist eine Kundgebung am Gewerkschaftshaus vor dem Holstentor in Lübeck und danach ein Demonstrationszug durch die Innenstadt geplant. Morgen und übermorgen finden weitere Streikaktionen in Kiel, Neumünster, Lübeck, Rostock und Schwerin statt. Die Gewerkschaft ver.di will so in den Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:00 Uhr

Pendler aus SH sollen von HVV-Fahrplanwechsel profitieren

Für Pendlerinnen und Pendler im Süden von Schleswig-Holstein soll der HVV-Fahrplanwechsel am 10. Dezember Verbesserungen bringen. Auf der Linie RB 82 der Nordbahn zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind nach Angaben des HVV künftig mehr Züge unterwegs. Auch die Linie A2 der AKN zwischen Neumünster und Norderstedt-Mitte soll morgens häufiger fahren. Die S-Bahnen zwischen Hamburg und Wedel bzw. Pinneberg werden unter der Woche verlängert. Außerdem fahren die S-Bahnen mit Inkrafttreten des neuen Fahrplans alle über die Haltestelle Jungfernstieg. Mit dem überarbeiteten Bahnnetz sollen die verschiedenen Angebote besser aufeinander abgestimmt sein, erklärt Rainer Vohl, Sprecher des HVV auf NDR-Anfrage. Dadurch könnten Umstiege effektiver und einfacher werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 07:00 Uhr

Klinikum Bad Bramstedt: Gläubiger treffen sich heute

Beim Insolvenzgericht in Neumünster treffen sich heute Gläubiger, um über die Zukunft des Klinikums Bad Bramstedt im Kreis Segeberg zu sprechen. Dabei geht es um einen möglichen Käufer. Gerade für die Angestellten ein wichtiger Termin, sagt ver.di-Sprecherin Imke Wriedt. Denn der Verkauf zieht sich inzwischen seit etwa zweieinhalb Jahren hin. Die Mitarbeitenden wollen Klarheit darüber, wie sich ihre Arbeit inhaltlich mit einem neuen Träger ändert und wie es mit bestehenden Tarifverträgen weitergeht. Die Rehaklinik soll verkauft werden, weil sie während der Corona-Pandemie rote Zahlen geschrieben hat. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 06:00 Uhr

Westerhever Leuchtturm wieder enthüllt

Das Baugerüst um den Westerhever Leuchtturm (Kreis Nordfriesland) ist nach wochenlanger Verzögerung vollständig abgebaut worden. Wegen der aufwendigen Sanierung des 41 Meter hohen Turmes war er im Juli eingerüstet worden. Die Arbeiten sollten eigentlich bereits im September abgeschlossen sein, mussten aber witterungsbedingt immer wieder unterbrochen werden, so die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung in Tönning. In etwa 15 bis 20 Jahren stehe die nächste Sanierung an. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 08:00 Uhr

Wetter: Schnee und Schneeregen

Heute Morgen ist zunächst noch Nebel möglich, auch danach bleibt es bewölkt und trüb -zeitweise ist jedoch auch die Sonne zu sehen. Vor allem an der Westküste, an der Ostsee, in Nordfriesland und in Angeln sind Schauer und Schnee möglich. Die Temperaturen liegen zwischen -4 und -1 Grad, an der Küste um die null Grad. | NDR Schleswig-Holstein 30.11.2023 06:00 Uhr

