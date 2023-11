Zu viel Schnee und Eis: Kein Amateurfußball am Wochenende in SH Stand: 30.11.2023 15:18 Uhr Der Ball ruht, denn: Der Winter macht den Fußballplätzen im Land zu schaffen. Wegen des Schnees hat der Landesfußballverband (SHFV) in Schleswig-Holstein alle Spiele auf Landesebene abgesagt.

Die Generalabsage gilt für alle Spielklassen von der Kreisklasse C bis zur Oberliga. Auch alle Altersklassen sind betroffen. Die Absage gilt zunächst ausschließlich für das kommende Wochenende.

"Der Ball ruht zum Schutz der Spielerinnen und Spieler"

Sowohl die Herren und Frauen, als auch der Jugendbereich kann am Wochenende nicht auf den Platz, teilt der SHFV mit. Die Schneefälle und vor allem die kalten Temperaturen sorgen für Platzverhältnisse, die den Spielbetrieb nicht gewährleisten. Auch zum Schutz der Spielerinnen und Spieler soll nicht gespielt werden, so der Verband.

Holstein Kiel-Profis gehen auf den Platz

Die Spiele der Profi-Ligen hingegen sollen stattfinden. Holstein Kiel empfängt am Sonnabend Wehen Wiesbaden in der zweiten Bundesliga trotz winterlicher Temperaturen im Holstein-Stadion. Laut Trainer Marcel Rapp läuft die Rasenheizung und der Platz ist grün. Auch der VfB Lübeck spielt am Sonnabend: Gegner ist der dritten Liga ist der MSV Duisburg, Anstoß in der Duisburger Arena ist um 14 Uhr.

Einige Absagen gibt es auch in der Regionalliga Nord: Weiche Flensburg 08, Holstein Kiel II, Kilia Kiel, 1. FC Phönix Lübeck und Eintracht Norderstedt haben am kommenden Wochenende spielfrei.

