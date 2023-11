Stand: 06.11.2023 07:03 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bürgermeisterwahl in Lübeck: Kein Sieger im ersten Wahlgang

Bei der Bürgermeisterwahl in Lübeck konnte am Sonntag keiner der fünf Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche Mehrheit erringen. Amtsinhaber Jan Lindenau (SPD) lag mit 42,5 Prozent zwar klar vorn, erreichte aber nicht die absolute Mehrheit der Stimmen. In drei Wochen tritt er in einer Stichwahl gegen Melanie Puschaddel-Freitag von der CDU an. Sie kam mit 23,6 Prozent der Stimmen knapp vor dem Grünen-Kandidaten Axel Flasbarth (23,3 Prozent) auf den zweiten Platz. Etwa 175.000 Menschen durften am Sonntag wählen, die Wahlbeteiligung lag mit 37 Prozent unter dem Wert der vorherigen Wahl 2017. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 07:00 Uhr

Norderstedt: Katrin Schmieder wird neue Oberbürgermeisterin

Norderstedt (Kreis Segeberg) hat eine neue Oberbürgermeisterin: In der Stichwahl setzte sich Katrin Schmieder einem vorläufigen Ergebnis zufolge mit 56,3 Prozent gegen ihren Kontrahenten Robert Hille (CDU) durch. Schmieder ist Mitglied der Grünen, trat aber als Unabhängige an. 65.000 Wahlberechtigte konnten ihre Stimme abgeben, die Wahlbeteiligung lag bei 37,2 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 06:00 Uhr

Migrationsgipfel: Günther fordert stärkere Bund-Beteiligung

Im Vorfeld des Migrationsgipfels in Berlin hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erneut gefordert, dass sich der Bund stärker an den Kosten für Flüchtlinge beteiligen soll. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung gelingt. Bei dem Treffen beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auch darüber, wie die Zahl der Geflüchteten reduziert werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 06:00 Uhr

Wieder freie Fahrt auf der A7

Die A7 zwischen Bordesholm und Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Richtung Norden ist früher wieder frei als geplant. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes sollte die Strecke eigentlich ab 5 Uhr am Montagmorgen frei sein - Autofahrer hatten schon ab 2 Uhr wieder freie Fahrt. Wegen der Bauarbeiten für den Neubau der Rader Hochbrücke war der Autobahnabschnitt von Freitagabend an gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 06:30 Uhr

Nordische Filmtage: Künstlerischer Leiter zieht positive Bilanz

Mit vollen Kinos und zufriedenen Gästen sind die 65. Nordischen Filmtage Lübeck zu Ende gegangen. Es wurden an fünf Tagen mehr als 180 Filme aus Skandinavien, dem Baltikum, Finnland, Island und Schleswig-Holstein gezeigt. Die Bilanz ist laut dem künstlerischen Leiter Thomas Hailer besser als im vergangenen Jahr. Die Kinos seien gut besucht gewesen. Bei der Filmpreisnacht wurden elf Preise im Wert von 65.000 Euro verliehen, darunter auch der NDR-Filmpreis, der mit 12.500 Euro dotiert ist. Er ging an den Film "Family Time" von der finnischen Regisseurin Tia Kouvo. Die Vorbereitungen für die Nordischen Filmtage im kommenden Jahr laufen bereits. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 06:00 Uhr

Neue Bischöfin in Schleswig eingeführt

Im Schleswiger Dom wurde die neue Bischöfin Nora Steen in ihr Amt eingeführt. Im Festgottesdienst ging Steen in ihrer Predigt ausführlich auf den wachsenden Antisemitismus im Land ein. Sie wolle nun Kontakt zu jüdischen Vertreterinnen und Vertretern suchen und ihre Solidarität ausdrücken. Auch die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, zeigte sich in ihrem Grußwort besorgt über die Zunahme antisemitischer Vorfälle in Schleswig-Holstein nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Nora Steen steht als neue Bischöfin an der Spitze des Sprengels Schleswig und Holstein. Dieser ist mit knapp 870.000 evangelischen Christinnen und Christen der größte der Nordkirche. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 05:30 Uhr

Wetter: Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Heute gibt es neben dichten Wolken und gelegentlichen Schauern auch etwas Sonne. Die Höchstwerte erreichen 10 Grad im Ostseebad Laboe (Kreis Plön) und 12 Grad in Hörnum auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Der Wind weht mäßig bis frisch, an den Küsten sind Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 07:00 Uhr

