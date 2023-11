TV-Moderator Hans Meiser nahe Scharbeutz gestorben

Fernsehmoderator Hans Meiser nahe Scharbeutz gestorben Stand: 06.11.2023 12:02 Uhr Fernsehmoderator Hans Meiser ist tot. Das bestätigte Meisers Geschäftspartner Harald Thoma heute der Deutschen Presse-Agentur.

Meiser sei bereits in der vergangenen Woche in der Nähe von Scharbeutz (Kreis Ostholstein) "unerwartet an Herzversagen gestorben", teilte Thoma mit. Meiser wurde 77 Jahre alt. Nach dem Beginn seiner Karriere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wechselte er zum Privatsender RTL, wo er mit seiner Sendung "Hans Meiser" extrem gute Einschaltquoten hatte.

Meiser war Meister der Talkshows

Meiser galt mit Sendungen wie "Notruf" und "Hans Meiser" als Urgestein des deutschen Privatfernsehens und Vorreiter der Fernsehtalkshows in Deutschland. Kritiker sagten über ihn, er beherrsche sein Redehandwerk sehr routiniert. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schrieb 1996, man habe bei ihm "zuweilen mehr über die deutsche Wirklichkeit erfahren als in gutgemeinten Sozialreportagen". Meiser erreichte im Fernsehen mitunter zwischen drei und fünf Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von bis zu 40 Prozent.

Radio Wellenrausch würdigt Meiser

Noch kurz vor seinem plötzlichen Tod hatte Meiser große Pläne: Er brachte Ende Oktober dieses Jahres gemeinsam mit Harald Thoma den neuen privaten Hörfunksender Radio Wellenrausch an den Start. Der schleswig-holsteinische Sender würdigte ihn als "großartigen Mann", dessen Leistungen "nie vergessen" würden. "Danke Hans. Danke für alles", hieß es in einer Mitteilung des Senders. Und weiter: "Hans Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie und Angehörigen."

Angefangen beim Südwestfunk

Meiser kam am 20. August 1946 im niedersächsischen Bad Rothenfelde zur Welt und studierte studierte Germanistik und Geschichte. Zunächst arbeitete er später als Rundfunkredakteur beim Südwestfunk sowie als Nachrichtenredakteur bei Radio Luxemburg. In den 80er-Jahren übernahm er eine führende Rolle beim Aufbau des Programms des Privatsenders RTL. So moderierte er dessen abendliche Hauptnachrichtensendung "7 vor 7". "Ich kenne beide Systeme und glaube, dass das auch ganz gut ist, dass man über den Tellerrand hinweg mal geschaut hat", sagte Meiser in einem Interview wenige Wochen vor seinem Tod.

1.700 Folgen "Hans Meiser"

Von 1992 bis 2001 moderierte Meiser die Show "Hans Meiser". 1.700 Folgen der Talkshow wurden ausgestrahlt. Seine Gäste waren keine Prominenten, gesprochen wurde über Alltagsprobleme. In der RTL-Sendung "Notruf" wurden echte Notfälle und Rettungseinsätze nachgespielt.

